남양주 부시장, 국립수목원 광복 80주년 특별전 개막식 참석

지역 역사·자연 가치 강조

경기 남양주시(시장 주광덕)는 14일 국립수목원 산림박물관에서 열린 광복 80주년 기념 특별전 '우리식물의 잃어버린 기록을 찾아서' 개막식에 홍지선 부시장이 참석했다고 밝혔다.

홍지선 남양주시부시장이 14일 국립수목원 산림박물관에서 열린 광복 80주년 기념 특별전 '우리식물의 잃어버린 기록을 찾아서' 개막식에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 전시는 1917~1918년 영국 식물학자 E.H. 윌슨이 한반도에서 식물탐사 중 촬영한 사진과 자료 359점을 통해, 일제강점기 시절의 자연과 식물상을 재조명하고 식물주권 회복의 의미를 알리기 위해 기획됐다.

특히 고(故) 정태현 교수의 연구 성과를 함께 소개해 우리 식물 이름과 역사를 되찾는 과정을 시민들에게 전달한다.

이날 개막식에는 홍지선 부시장을 비롯해 임영석 국립수목원장, 이상태 하은재단 이사장, 학계 관계자 등 주요 인사들이 참석했으며, 개막식 축사와 테이프 커팅, 전시 관람 등이 진행됐다.

전시에서는 남양주시가 사진의 주요 배경지 중 하나로 공개되면서 지역과의 연관성이 부각돼, 시민들에게 자연유산의 가치를 알리고 문화적 공감대를 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

홍지선 부시장은 축사에서 "이번 전시는 잊혔던 우리 식물의 이름과 역사를 되새기고, 식물주권의 의미를 돌아보는 뜻깊은 자리"라며 "특히 시가 그 기록 속에 담겨 있다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 앞으로도 국립수목원과 협력해 지역의 자연유산 보존과 가치 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





한편, '우리식물의 잃어버린 기록을 찾아서' 특별전은 8월 14일부터 9월 30일까지 국립수목원 산림박물관에서 진행되며, 당시 식물학자의 탐사 기록과 사진을 통해 100년 전 한반도의 자연과 생태를 만날 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

