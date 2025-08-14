빙그레, 2분기 영업익 40.3%↓…김호연 회장 22억 수령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2분기 매출 4096억원, 영업이익 268억원

김호연 회장 상반기 보수로 22억1200만원 수령

빙그레가 올해 2분기 연결기준 영업이익이 268억원으로 전년 동기 대비 40.3% 줄어들었다고 14일 공시했다.

같은 기간 매출은 4096억원으로 전년 동기(4075억원) 대비 0.5% 증가했으며, 당기순이익은 242억원으로 33.3% 줄었다.

올해 상반기 전체 영업이익은 402억원으로 전년 대비 38.9% 하락했다. 상반기 전체 매출은 7181억원으로 전년 대비 1.4% 늘었다.

서울 시내 한 무인 아이스크림 점포. 연합뉴스

빙그레 관계자는 "대내외 불확실한 경제환경 속에서도 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 주요 국가들의 수출 성장세가 이어졌지만 국내에서 비우호적인 기상 여건과 내수경기 위축에 따른 소비 침체가 지속됐다"면서 "주요 원부자재 가격 상승과 통상임금 범위 확대에 따른 원가율 상승 및 판매관리비의 증가도 영향을 미쳤다"고 설명했다.

이어 "하반기에는 국내 성수기 일기 호조, 민생회복 소비쿠폰 효과 등 주력 제품들의 판매 확대가 예상된다"며 "해외에서는 수출국 다변화와 수출제품 확대를 통해 매출과 수익성이 일부 개선될 것으로 예상한다"고 강조했다.





한편, 이날 빙그레 반기보고서에 따르면 김호연 빙그레 회장은 올해 상반기 보수로 22억1200만원을 수령했다. 상반기 급여 14억5700만원, 상여 7억5300만원, 기타 근로소득 200만원 등을 받은 결과다. 이는 전년(20억4300만 원) 대비 8.3% 증가한 수치다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

