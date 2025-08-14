카르텔 수괴 수십명 또 미국으로 추방…관세 때문은 아니라는 멕시코

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 29명에 이어 총 55명 美에 넘겨

"美요구따라 카르텔수괴 넘기고 시간 벌어"

멕시코 정부가 마약 카르텔 조직원 26명을 미국으로 추방한 것을 두고 관세 협상을 위해 미국의 요구에 부응한 조치를 했다는 분석이 나오고 있다. 다만 멕시코 정부 측은 이번 결정은 미국의 관세 압박과는 무관하다고 밝혔다.

14일(현지시간) AP통신에 따르면 멕시코 당국은 전날 잘리스코 신세대 카르텔과 시날로아 카르텔 등과 연계된 인물들을 포함한 마약 카르텔 우두머리급 26명의 수감자를 미국에 인도했다. 이들은 마약 밀매 및 기타 범죄에 연루된 혐의로 미국 당국에 수배된 상태였다.

멕시코 당국은 지난 2월 29명의 카르텔 지도자를 송환한 데 이어 6개월 만에 또다시 다수의 마약범을 넘겼다.

오마르 가르시아 하르푸치 멕시코 안보부 장관은 이날 기자회견에서 "이번 송환은 공공 안전을 보장하기 위한 전략적 조치이자 범죄자들이 교도소 안에서 영향력을 행사하고 활동을 이어가는 것을 차단하기 위한 단호한 의지"라고 밝혔다.

미국 법무부는 이번 두 차례 송환에 포함된 55명에 대해 사형을 구형하지 않겠다고 약속했다. 전문가들은 이 조치가 카르텔의 폭력적 보복을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 분석했다. 당국에 따르면 이번 작전에는 약 1000명의 법집행 인력과 90대의 차량, 12대의 군용기 등이 투입됐다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 "이번 송환은 주권적 결정"이라고 강조했다. 하지만 이번 조치가 트럼프 행정부의 마약 카르텔·펜타닐 단속 압박 속에서 단행됐다는 점에서 미국의 요구에 호응하고 있다는 메시지를 전달하려는 의도라는 해석도 나온다.

마약 문제는 이민자 문제와 함께 미국이 관세 협상 과정에서 멕시코에 강력한 조치를 요구하고 있는 분야다. 이에 멕시코는 어느 때보다 강한 카르텔 단속 의지를 미국에 보여주기 위해 힘써왔다.

셰인바움 대통령은 국경 이주를 억제하는 한편, 트럼프 대통령과의 협상에서 30% 관세 부과를 피하기 위해 90일간의 추가 협상 시간을 벌어둔 상태다. 앞서 미국은 펜타닐 문제로 멕시코에 상호관세 25%를 부과했고, 이를 30%로 올리겠다고 위협해왔지만 일단 상호관세를 현행 25%로 유지하겠다고 발표했다.





멕시코 안보 전문가 다비드 사우세도는 "미국의 요구에 따라 카르텔 수괴들을 차근차근 넘겨주며 시간을 벌고 있다"고 분석했다. 그는 또 엘차포라 불리는 마약왕 호아킨 구스만의 아들 오비디오 구스만이 미국 검찰과 협상해 유죄를 인정하고 형량 감경을 노린 사례 덕분에, 카르텔의 대규모 폭력 사태를 피할 수 있었다고 설명했다. 그러나 그는 "이같은 대규모 송환이 계속되면 결국 폭력 사태가 재발할 수밖에 없다"고 경고했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

