김병수 시장 "피해현장 빠른 보완이 급선무…가용자원 총동원"

김포시, 이재민 긴급지원·피해확산방지 총력

전 직원 비상근무체제…이재민 지원·호우위험요인 제거 박차

경기 김포시(시장 김병수)가 호우로 인한 전 부서 비상근무체제를 가동하고 있는 가운데 14일 호우 피해에 따른 긴급 지원 및 신속한 조치 이행을 위해 현장점검에 나섰다.

김포시 부시장과 관련 부서장들이 14일 호우 피해에 따른 긴급 지원 및 신속한 조치 이행을 위해 민·관 합동 현장점검에 나서고 있다. 김포시 제공

김병수 시장은 13일 호우경보에 따른 집중호우 피해 최소화를 위해 긴급회의를 주재해 실시간 대응체계를 가동하며 모든 가용자원을 총동원하라고 지시했다.

이에 시는 13일부터 전 직원의 1/2 이상 비상근무를 실시하며 긴급 대응에 나섰고, 14일에도 이재민 발생지역 긴급 지원 점검 및 호우위험요인 제거에 빠르게 나서고 있다.

김포시 부시장과 주요 부서 간부들은 14일 상습침수구역인 지방하천·소하천, 공동주택 위험시설, 사망사고 발생지역 등을 집중적으로 살피는 한편, 신곡천 및 노을배수펌프장 일원, 봉성포천과 유현교, 사우동 농장마을의 배수능력과 수위 변동, 제방 안전성, 시설물 구조 안정 여부 등을 면밀히 확인했다.

또한 이재민이 발생한 지역의 긴급 지원 상황을 세밀히 살피는 동시에 신속한 향후 조치를 점검하고 있다. 이와 함께 하천 범람 및 제방 유실 지역의 복구 계획 및 안전 대책도 마련 중이다.

김병수 시장은 "시민 안전이 최우선이고, 더 이상 피해가 확산되지 않게 상습침수구역과 위험시설 및 피해 현장을 빠르게 점검하고 보완하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "김포시는 시민 안전을 위해 가용 자원을 총동원해 신속한 복구에 총력을 다할 것"이라고 말했다.





한편, 김포시는 지난 13일 새벽부터 14일 오전까지 시간당 최대 100㎜에 달하는 국지성 폭우를 동반한 평균 203.4㎜의 극한강우가 쏟아졌다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

