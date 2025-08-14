광주시의회, 예결특위 재구성…위원장에 조석호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조석호 광주시의회 예산결산특별위원장.

광주시의회는 14일 제4기 예산결산특별위원회를 새롭게 구성하고, 위원장에 조석호 의원을, 부위원장에 이명노 의원을 선임했다. 위원엔 조 위원장과 이 부위원장, 박필순·박희율·서용규·심철의·안평환·홍기월 의원 등을 포함해 8명으로 확정했다.

본회의 직후 열린 사전간담회에서 예결특위 위원들은 다선 연장자인 조석호 의원이 위원회를 안정적으로 운영할 수 있다는 데 의견을 모으고, 만장일치로 합의 추대했다.

조석호 신임 예결특위위원장은 "민생경제가 어려운 시기인 만큼 무거운 책임감으로 집행부에 대한 감시와 견제라는 의회 본연의 역할을 성실히 수행하겠다"며 "시민들이 변화를 체감할 수 있도록 불필요한 예산은 과감히 삭감하고, 꼭 필요한 곳에는 아낌없는 투자가 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.





한편 시의회는 이번 예결특위 재구성을 통해 위원회 운영 안정성과 신뢰를 높이고, 시민 중심의 예산 심사가 이뤄질 수 있도록 개선 방안을 모색할 계획이다.





