천일에너지·서울남부교육청, 학교 폐목재 무상 처리 업무협약

학교 불용목재 수거·재자원화

예산 절감·행정 부담 완화 기대

천일에너지(대표 박상원)가 지난 12일 서울남부교육지원청에서 ‘학교 폐목재 무상 처리’ 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약으로 두 기관은 학교 불용물품 처리와 환경개선 공사 과정에서 발생하는 폐목재를 안정적으로 수거·처리하고, 사업장폐기물의 ‘올바로시스템’ 등록 등 관리체계를 공동 구축한다.

천일에너지는 지난 12일 서울남부교육지원청과 ‘학교 폐목재 무상 처리’ 업무협약을 체결했다. 천일에너지 제공.

천일에너지는 기존에 유상으로 위탁 처리되던 학교 폐목재를 전량 무상 회수해 화석연료를 대체하는 열에너지원으로 재활용한다. 이를 통해 학교는 폐기물 처리비 절감과 행정업무 경감 효과를, 회사는 자원순환 촉진과 탄소중립 기여 효과를 기대하고 있다.

회사 측은 폐목재 1t을 재활용하면 화석연료 대비 약 1.27t의 이산화탄소(CO₂) 배출 감축 효과가 있다고 설명했다. 박상원 대표는 “폐목재 무상 처리로 학교 현장의 행정 효율과 예산 절감에 도움이 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 자원순환 사회 실현을 위한 공익사업을 지속하겠다”고 말했다.





천일에너지는 전국 7개 폐기물 임시보관소와 12개 중간·최종 처리시설을 운영하며, 연간 약 50만 t의 우드칩(Bio-SRF) 생산·공급 능력을 갖춘 친환경 재생에너지 기업이다. 또 전국 50여 개 기초자치단체 및 산하기관과 폐기물 무상 처리 관련 협약을 맺고 폐목재·임목폐기물·커피박 등 성상별 재활용을 안정적으로 수행하고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

