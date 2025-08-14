DB손보, 상반기 순익 9069억원…전년비 19.3% 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험손익 39% 감소…산불사고 손해율↑

車보험 4년 연속 요율 인하 영향에 고전

DB손해보험은 상반기 당기 순이익이 9069억원으로 작년 동기 대비 19.3% 줄었다고 14일 밝혔다.

매출은 10조4911억원으로 작년 동기 대비 12.6% 늘었으나, 영업이익은 1조2590억원으로 14.5% 감소했다.

특히 보험손익은 6704억원으로 전년 동기 대비 38.9% 감소했다.

DB손보는 "경북 산불 사고 등으로 장기보험 위험 손해율이 상승했고, 자동차보험은 4년 연속 요율 인하 등 영향으로 상반기 기준 보험영업이익이 52.1% 감소한 777억원을 기록했다"고 설명했다.

이어 "경북 산불과 금호 타이어 공장 화재 등 일회성 사고 영향으로 일반보험에서는 2분기 기준 212억원의 보험 영업이익 적자를 기록했다"고 덧붙였다.





보험계약마진(CSM) 잔액은 2분기 말 기준 13조2310억원으로 1분기 말(12조8000억원)보다 4000여억원 늘었다.





