尹 부부 구속에 홍준표 "국민 보기 창피"…김문수 "정치적 복수"

홍준표 "약속 지키지 않아 국가적 난제 초래"

김문수 "헌정사 유례 없는 폭거…정치적 복수"

홍준표 전 대구시장. 김현민 기자

홍준표 전 대구시장이 헌정사상 최초 전직 대통령 부부 동시 구속 사태에 대해 "국민 보기 부끄럽다"며 참담한 심정을 내비쳤다.

14일 홍준표 전 시장은 자신의 페이스북을 통해 "윤석열·김건희 부부의 행태가 국민 보기 남사스럽고 참 부끄럽다"라고 전했다. 현재 윤석열 전 대통령은 내란 혐의로 서울구치소에 수감 중이고, 김건희 여사는 주가조작 및 공천개입 등 혐의로 서울남부구치소에 수감 중이다.

홍준표 전 시장은 "같은 당에 있었던 사람으로서 국민들에게 죄송한 마음을 금할 길 없다"라며 "지난 2022년 1월 대선 합류를 하면서 윤 후보에게 두 가지 약속을 하라고 했다. 하나는 국정 운영 능력을 담보할 조치를 취하고, 또 하나는 처가 비리를 엄단하겠다고 선언해야 한다고 했는데, 유감스럽게도 두 약속을 모두 지키지 않아 오늘의 국가적 난제를 초래한 것"이라고 지적했다.

김문수 "헌정사 유례없는 폭거" 대척점

다만 지난 국민의힘 경선에 함께 출마했던 김문수 당대표 후보는 전혀 다른 입장을 취하고 있다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수(왼쪽 세번째) 후보가 14일 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌이고 있다. 김현민 기자

김 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명의 3대 특검이 전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 만행을 저질렀다"라며 "조국·정경심 부부를 풀어주자마자 곧바로 전직 대통령 부부를 구속했다. 정치적 복수에 눈이 멀어 국격 따위는 안중에도 없다"라고 분개했다.





이어 "이재명 대통령 본인의 5개 재판은 모두 멈춰 세우며 법 위에 군림하고 있다. 권력의 칼춤이 언제까지 계속될 수 있겠느냐"라며 "머지않아 국민의 분노가 들불처럼 타올라 이 폭정을 삼켜버릴 것"이라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

