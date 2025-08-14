성수 기마대부지 '청년주거공간'으로…하반기 계획 수립·2030년 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

400호 청년주택 및 공용 공간 마련

기획재정부는 14일 오후 서울 성수동에 있는 구(舊) 경찰 기마대 부지를 방문해 국유지 및 노후 공공청사를 활용한 청년·서민 공공주택 조성을 위한 현장 간담회를 열었다.

안상열 기재부 재정관리관 주재로 열린 이번 간담회에는 경찰청과 한국자산관리공사뿐 아니라 삼일회계법인, 부국증권 등 민간 전문가가 참석했다.

앞서 기재부는 12일 '2026년 국유재산종합계획'을 발표하고 국유지와 노후 공공청사를 활용해 청년·서민용 공공주택 3만5000호 이상을 공급하겠다고 밝혔다. 또 옛 경찰 기마대 부지와 광명 세무서, 서울 출입국 관리 사무소 등을 대상 사업 후보지로 밝힌 바 있다.

옛 경찰 기마대 부지는 1972년부터 경찰 기마대 및 마장 부지로 쓰이다가 지난해 2월 경찰 기마대 해체로 운영이 끝났다. 현재는 일부 건물을 경찰청이 임시 사용하고 있다.

기재부는 이 부지를 단순 주거 시설이 아닌 상징성과 창의성을 갖춘 대표적인 청년 주거 공간으로 개발할 계획이다.

건물 주거 공간은 약 400호 규모의 청년주택으로 공급하고, 공용 공간은 열린 공동체 공간으로 설계해 임시 전문 매장(팝업 매장)과 전시·예술 공간으로 마련하는 등 청년 창업·문화 선도 공간으로 조성할 예정이다.

기재부는 하반기에 구체적인 사업 계획을 수립하고 민간 사업자 선정, 건축 설계 및 인허가 등을 거쳐 2028년 착공을 한 뒤 2030년 준공하는 것을 목표로 하고 있다.

안 재정관리관은 "옛 서울 경찰 기마대 부지에 조성할 청년주택 개발사업은 유휴 국유지 활용과 청년 주거 안정이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 선도 사례"라고 평가했다.





이어 "경찰청, 한국자산관리공사 등과 협력해 동 사업을 조속히 추진할 것"이라며 "향후 청년 주거 지원을 위한 다양한 방안을 적극 모색하겠다"고 덧붙였다.





