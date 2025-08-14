지반침하 징후 보이면 전문가 출동…'지하안전자문단' 운영 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시, 지반안전 관련 학회와 업무협약

전문가 현장 찾아 점검·복구 계획까지

지반침하 징후가 발견되면 전문가가 현장에 출동해 현장을 점검하는 서울시 '지하안전자문단' 운영이 강화된다.

시는 14일 오후 2시 서울시청에서 대한토목학회, 한국지반공학회, 한국터널지하공간학회와 '지반침하 예방 및 대응을 위한 업무협약'을 체결했다.

최근 기후변화와 도시개발로 전국적으로 지반침하 사고가 잇따르면서 지하 안전과 관련해 전문적인 대응 체계 필요성이 높아짐에 따라 이번 협약이 추진됐다.

시와 3개 학회는 지반침하 사고의 원인을 조사하는 지하안전자문단의 전문성과 현장 대응 역량을 강화할 방치이다. 지반침하 징후가 발견되거나 사고가 발생해 전문가의 점검이 필요할 때, 현장에 자문단이 출동해 원인을 분석하고, 조사 결과를 토대로 복구 계획과 재발 방지 대책을 마련한다.

자문단은 지반·토목공학 등 민간 전문가로 구성된다. 일정 규모 이상의 지반침하가 발생하면 현장을 찾고 자문 의견을 제시한다. 자문 검토대상지는 현행 법정 기준인 '사고 면적 1㎡ 이상'보다 강화했다. ▲면적 0.8㎡ 이상 또는 깊이 0.8m 이상이거나 인명피해가 발생한 지반침하 지역 ▲굴착공사장과 인접 도로 또는 동일 지점에서 반복 발생한 지반침하 지역 등이 해당한다.

아울러 시는 지반침하 사례를 바탕으로 한 실증적 연구를 추진하고, 지하안전 강화를 위한 워크숍, 세미나, 토론회 등 활동을 지속하기로 3개 학회와 협의했다.





김성보 서울시 행정2부시장은 "지반침하는 시민의 안전과 직결되는 문제인 만큼, 전문가들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 예방 중심의 안전관리 체계를 정착시켜 나갈 것"이라며 "전문가 중심의 지하안전자문단 운영을 통해 지반침하 피해를 최소화하고, 시민이 안심할 수 있는 안전한 서울을 만들어가겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

