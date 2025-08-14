광복절 의미 되새긴다… 영주시, ‘8·15 광복쌀’ 첫 벼베기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영주시와 안정농협(조합장 손기을)은 14일 안정면 오계리 최이한(36) 씨 농가 논에서 '2025년 8·15 광복쌀 재배단지 첫 벼베기 행사'를 열고 조기 수확 햅쌀 생산에 돌입했다고 전했다.

대한광복단 발상지이자 항일 의병의 고장인 영주에서 열린 이번 행사는 광복절의 의미를 기리고 애국정신을 되새기기 위해 마련됐다.

올해 첫 수확한 '8·15 광복쌀'은 진옥벼, 해담벼, 밀양396호 등 극조생종 품종으로, 지난 4월 24일 모내기 후 113일 만에 결실을 보았다.

시는 이번 수확을 시작으로 이달 말까지 총 120t을 거둬 4㎏·5㎏ 포장 제품으로 출시, 추석 전 전국 소비자에게 공급할 예정이다.

'8·15 광복쌀'은 2012년부터 영주시와 안정농협이 협력해 만든 지역 대표 브랜드로, 매년 광복절 무렵에 수확해 애국정신을 고취하고 조기 수확으로 농가 소득 증가에 기여하고 있다.

영주시는 안정농협과 함께 20㏊ 규모 계약재배 단지를 운영하며 재배 농가에 3000만원의 장려금을 지원하고 있다. 또 품종 특성에 맞춘 현장 지도와 다양한 판로 개척을 통해 '8·15 광복쌀'을 전국적인 명품 햅쌀로 육성할 계획이다.

유정근 시장 권한대행은 "우수한 품질의 햅쌀을 조기 출하해 농가 소득을 높이고 영주쌀의 명성을 강화하겠다"며 "대한광복단 발상지 영주에서 생산된 '8·15 광복쌀'이 소비자들에게 애국심을 되새기는 상징이 되길 바란다"고 말했다.





영주시는 1913년 풍기에서 국내 최초로 대한광복단이 결성된 지역으로, 현재 풍기읍 산법리에 대한광복단 기념공원을 조성·운영하며 독립운동 정신을 기리고 있다.

(왼쪽부터) 임종득 국회의원. 유정근 영주시장 권한대행, 김병기 시의장이 광복쌀 벼를 들고 있다. 영주시 제공

