경기 광주시, 제80주년 광복절 기념 특별 시화전 개최

경기 광주시는 제80주년 광복절을 맞아 시청사 1층 로비에서 '제80주년 광복절 기념 특별 시화전'을 개최한다고 14일 밝혔다.

방세환 광주시장이 제80주년 광복절을 맞아 시청사 1층 로비에서 '제80주년 광복절 기념 특별 시화전'을 둘러보고 있다. 경기 광주시 제공

이번 시화전에는 백범 김구 선생을 비롯해 윤봉길 의사, 안중근 의사, 윤동주 시인, 한용운 선생, 정인보 선생, 이상화 시인 등 광복을 주제로 한 당대 독립 인사들의 시 80여 편이 전시된다. 모든 작품은 광복회 광주시지회에서 자료를 제공받아 제작됐다.

지난 11일 열린 개막식에는 방세환 시장을 비롯해 허경행 시의회 의장, 이강세 광복회 광주지회장 등 각계각층의 내빈이 참석해 경건한 분위기 속에서 행사가 진행됐다. 참석자들은 테이프 커팅식을 시작으로 전시 작품을 함께 관람하며 광복의 의미를 되새겼다.

이 자리에서 방 시장은 "여든 번째 해를 맞는 광복절을 기념해 80점의 작품을 전시하는 특별 시화전을 마련했다"며 "시청을 찾는 시민 여러분께서 이번 전시를 통해 광복의 가치를 다시금 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.





한편, 이번 전시는 시민 편의와 작품 감상의 몰입도를 높이기 위해 2부로 나누어 진행된다. 1부는 8월 11일부터 20일까지, 2부는 8월 21일부터 29일까지 시청사 내에서 이어진다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

