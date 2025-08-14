포항시, 경북시청자미디어센터·오천읍 신청사 첫 삽… 생활·문화 거점 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하 1층·지상 4층 규모, 총 350억 투입… 내년 11월 완공 목표



신청사와 미디어센터 결합, 행정·문화·교육 서비스 기능 한 곳에

포항시는 14일 오천읍 옛 행정복지센터 부지에서 '경북시청자미디어센터·오천읍 행정복지센터 복합청사' 착공식을 개최했다.

행사에는 이강덕 시장, 김일만 시의회 의장, 시·도의원, 자생단체, 주민 등 200여명이 참석해 안전하고 성공적인 건립을 기원했다.

포항시는 14일 오천읍 옛 행정복지센터 부지에서 ‘경북시청자미디어센터·오천읍행정복지센터 복합청사’ 착공식을 개최했다. 포항시 제공

경과보고, 기념사·축사, 안전선서, 발파 버튼·시삽 퍼포먼스 순으로 진행됐으며, 시공사 동현종합건설은 안전 선서로 중대재해 근절과 안전 시공을 약속했다.

이 사업은 포항시가 지난 2021년 방송통신위원회 시청자미디어센터 건립지원 공모에 선정되면서 시작됐으며 2023년 행정안전부 지방재정 중앙투자심사 통과로 사업 타당성을 인정받아 건립이 본격화됐다.

국비 50억원, 도비 43억원을 확보하고 시비 257억원, 총 350억원의 사업비를 투입해 건립하는 이 복합청사는 연면적 5898㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 2026년 11월 완공을 목표로 이날 첫 삽을 떴다.

경북시청자미디어센터는 방송제작 스튜디오, 미디어체험관, 디지털교육실 등을 갖추고 방송 제작·편집·디지털 활용 교육을 받을 수 있는 공간으로 운영된다. 청소년 미디어 교육, 1인 미디어 창작 지원, VR·AI 체험, 소외계층 맞춤형 미디어 교육 등 다양한 프로그램이 연중 제공될 예정이다.

오천읍 신청사는 종합민원실, 세무출장소, 장난감도서관, 주민프로그램실, 청년문화카페 등을 갖춰 행정 편의와 주민 복지를 동시에 향상시키며 특히 세무서 분소 운영으로 남부권 주민들의 세무 민원 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

시는 이를 통해 남부권 주민들이 일상에서 문화·교육·행정 서비스를 한 번에 이용할 수 있는 복합 공간을 마련하고, 지역 청년의 창작 활동과 콘텐츠 산업 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 계획이다.





이강덕 시장은 "경북시청자미디어센터·오천읍 행정복지센터 복합청사는 포항 시민, 더 나아가 경북도민의 행정 편의와 미디어 접근성을 높이는 중추적 공간이 될 것"이라며 "특히 오천읍민과 시민들의 삶의 질을 높이고 지역 균형 발전의 거점이 될 수 있도록 안전하고 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

