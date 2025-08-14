한은 "2025년 APEC 정상회의 기념주화 발행"

한국은행은 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 국내 개최를 기념해 기념주화 2종을 발행할 예정이라고 14일 밝혔다.
앞면은 경주의 문화재와 회원 정상들의 회의 모습을 통해 2025년 APEC 정상회의의 핵심 주제(연결, 혁신, 번영)를 담았다. 뒷면은 동 정상회의 공식 엠블럼을 표현했다. 발행량은 화종별 7000장씩 총 1만4000장이다. 판매가격은 단품 각 8만3500원(액면가 7만원), 2종 세트 16만3500원이다.
지금 뜨는 뉴스
예약 접수의 경우 국내분(발행량의 90%)은 한국조폐공사가 금융기관(우리·농협은행)과 자사 온라인 쇼핑몰을 통해 받으며, 예약 접수량이 국내분을 초과할 경우 무작위 추첨을 통해 당첨자를 결정한다. 예약 일정은 다음 달 8일부터 26일까지다. 10월24일부터 배송 예정이다. 국외분(발행량의 10%)은 한국조폐공사가 해외 판매망 등을 통해 예약을 접수하되 미달 시 잔량은 국내분에 포함된다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>