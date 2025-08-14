"학교운동부 폭력 절대 용서없다"…경북교육청, 364개 운동부 학생 4000명 전수 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북교육청(교육감 임종식)은 최근 발생한 학교운동부 지도자 폭력 사건을 계기로, 학생선수 보호와 안전한 학교운동부 운영을 위한 재발 방지 종합대책을 마련하고, 경북지역 전체 학교운동부를 대상으로 14일 긴급 전수조사에 나섰다.

이번 전수조사는 14일부터 21일까지 진행되며, 경북도내 364개 학교운동부 소속 학생선수 4000여명을 대상으로 '(성)폭력인권침해 실태'를 온라인 비공개 방식으로 조사한다.

조사 결과, 피해나 침해 사실이 확인되면 즉시 보호 조치를 시행하고, 지속적 폭력이나 조직적 은폐가 의심될 경우 특별조사를 통해 철저히 규명할 방침이다.

이와 함께 경북교육청은 피해 학생 심리상담, 치료 지원, 지도자 폭력 예방 교육 정례화, 훈련 전후 인권, 안전 교육 병행, 매월 '사제동행 대화의 시간' 운영 등도 함께 추진한다.

또, 사회적 물의를 일으키는 중대 폭력 사안에 대해서는 'One-Strike Out' 제도를 적용, 단 한번의 위반만으로도 지도자와 계약을 해지할 수 있도록 관리 지침을 개정한다. 형사 처분이 명백한 경우에는 계약 해지를 원칙으로 하며, 교육지원청 단위의 학교운동부 폭력 신고센터를 설치, 운영하며 신고 접수부터 사안 처리까지 신속 대응할 계획이다.





임종식 경북교육감은 "폭력 행위에 대해서는 무관용 원칙을 적용하고, 학생선수들이 두려움 없이 훈련에 집중할 수 있는 안전한 환경을 조성해 나가겠다"라고 말했다.





