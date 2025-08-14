"보다 친숙한 이미지로" 조달청, 새 마스코트 '나르미·달이' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조달청은 국민 공모전을 거쳐 새롭게 디자인한 공식 마스코트 '나르미'와 '달이'를 공개한다고 14일 밝혔다.

조달청의 새 마스코트 나르미와 달이. 조달청 제공

나르미는 2007년 처음 선보인 조달청 마스코트다. 새로 공개한 디자인은 기존의 나르미 이미지를 시대적 변화에 맞춰 개선했다.

마스코트를 통해 국민과 기업에게 보다 친근한 이미지로 다가가고, 긴밀하게 소통하겠다는 게 조달청의 의지다.

나르미의 모티브는 투명의 상징인 황새다. 조달청은 지난 5월 국민 대상의 '2025 조금 특별한 조달 공모전'을 진행하고, 공모전에서 대상을 수상한 작품 캐릭터를 바탕으로 나르미를 새롭게 디자인했다.

이 과정에서 나르미는 조달행정의 핵심 가치인 '공정'과 '신뢰'를 담아 부드럽고 현대적 모습으로 재탄생했다고 조달청은 소개했다.

달이는 다람쥐를 모티브로 형상화한 조달청 마스코트다. 이 마스코트는 다람쥐의 영리함과 민첩함에 '소통', '협력' 이미지를 덧대 조달청이 국민 삶에 필요한 든든한 조달 파트너가 되겠다는 의미를 담고 있다.

조달청은 앞으로 소셜네트워크(SNS), 각종 행사, 홍보물 등 다양한 채널에서 나르미와 달이를 활용해 조달정책, 조달서비스가 국민과 기업에 친숙하게 스며들 수 있게 한다는 복안이다.





박철웅 조달청 대변인은 "마스코트는 기관의 얼굴로 기관을 알리는 데 중요한 역할을 한다"며 "나르미와 달이가 국민과 조달청을 잇는 친근한 메신저로 역할을 할 수 있도록 홍보에 주력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

