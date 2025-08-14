우리은행, 광복 80주년 기념 정기예금 출시…1조 한정판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조건 없이 1억원까지 연 2.6% 금리 제공

우리은행은 광복 80주년을 기념해 '우리 광복 80주년 정기예금'을 출시한다고 밝혔다.

'우리 광복80주년 정기예금'은 별도의 우대금리 조건 없이도 기본금리 연 2.6%를 제공한다. 100만원부터 1억원까지 백만원 단위로 가입할 수 있으며, 총 판매한도 1조원으로 오는 28일까지 선착순으로 한정 판매한다.

특히, 이번 상품은 고령자 등 비대면 서비스 이용이 어려운 고객을 위해 영업점 창구 전용 특판 상품으로 출시해 누구나 가까운 영업점에서 가입할 수 있다.

우리은행 관계자는 "대한민국 광복 80주년을 기념하고 고객에게 감사의 마음을 전하고자 특판 정기예금을 마련했다"며 "앞으로도 고객의 금융 접근성을 높이고, 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 다양한 상품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





한편, 우리은행은 국가보훈부와 함께 보훈문화 확산을 위해 지난 8일 최고 연 8.15% 금리를 제공하는 특별 상품인 '우리 광복80주년 적금'을 선보인 바 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

