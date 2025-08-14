"캠프 통해 무엇이든 할 수 있다는 자신감 얻었다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시교육청, 이주배경학생 '다이룸 진로캠프' 성료

사진=대전시교육청 제공

"대학생 선배와 만나 앞으로 어떻게 공부하고 미래를 준비해야 할지 구체적인 계획을 세울 수 있게 됐다"며 "캠프를 통해 무엇이든 할 수 있다는 자신감을 얻었다"

대전시교육청에서 지난 12일부터 14일까지 2박 3일의 일정으로 중·고등학교에 재학 중인 이주배경학생을 위한 '2025학년도 다이룸 진로캠프'에 참가한 한 학생의 소감이다.

이번 캠프는 학생들이 잠재력을 발견하고 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 집중 진로 탐색과 다양한 체험을 지원해 역량 있는 글로벌 인재로 성장할 수 있게 도움을 주는 데에 목적을 두고 진행됐다.

학생들은 서울대학교 탐방 및 대학생 멘토와의 소그룹 멘토링 활동을 통해 대학의 다양한 학과와 전공과목에 관해 탐구하고, 공부 방법 및 진로 고민 등 평소 궁금했던 점들을 자유롭게 질문하며 실질적인 조언을 얻었다.

사진=대전시교육청 제공

또한 진로 전문가와 진행한 진로 동기 프로그램을 통해 자신의 흥미와 적성을 파악하고 미래를 구체적으로 설계하는 시간도 가졌다.

고즈넉한 한옥 마을에서 한옥의 아름다움을 느끼며 전통 공예 체험을 하고, 우리 문화의 우수함에 대해 깨달았다.





대전시교육청 유초등교육과 조성만 과장은 "이번 캠프가 이주배경학생들이 자신의 무한한 가능성을 발견하고 미래를 향한 꿈을 키우는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 학생들이 사회의 건강한 구성원으로 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 것"이라고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

