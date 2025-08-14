"가양대교 잠기고, 조형물마저 둥둥"…SNS로 전해진 괴물 폭우 피해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포공항도 침수 피해 입어

많은 비에 인명 피해도 잇달아

시간당 100㎜ 넘는 비를 뿌리는 비구름이 서해부터 수도권 북부 지역을 차례로 관통하면서 지난 13일 인천과 경기 북부, 강원 등에서 피해가 잇따랐다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) "집에 있는 게 안전하다", "다들 비 피해 조심하라" 등 피해 상황을 공유하는 사진과 영상 등이 다수 올라왔다.

도권에 많은 비가 내린 13일 서울 가양대교 램프에 물이 차 있다. 연합뉴스

이날 한 누리꾼은 차를 타고 가양대교를 지나며 찍은 영상을 올렸다. 가양대교 전체에 물이 들어차 넘실댔는데, 그 높이가 차체를 위협할 정도였다. 이 모습을 본 누리꾼들은 "가양대교 침수된 것 처음 본다", "한강보다 높은 곳에 있는 대교도 침수될 수가 있느냐"며 놀랍다는 반응을 보였다. 실제로 이날 올림픽대로 김포 방향 월드컵대교 남단부터 가양대교 남단 구간이 물에 잠겨 차량 통행이 통제됐다.

이날 한 누리꾼은 차를 타고 가양대교를 지나며 찍은 영상을 올렸다. 가양대교 전체에 물이 들어차 넘실댔는데, 그 높이가 차체를 위협할 정도였다. 온라인 커뮤니티

서울 강서구에 위치한 김포공항도 침수 피해로 몸살을 앓았다. 김포공항 국제선 게이트 앞이 빗물로 가득 찬 모습, 공항 내부 유리문 안으로 빗물이 들어오는 상황 등이 전해졌다.

울 강북구 우이천 산책로에 설치된 조형물이 떠내려가는 모습. 온라인 커뮤니티

또 다른 누리꾼은 "폭우에 우이천 조형물 떠내려가는 모습"이 담긴 영상을 올리기도 했다. 서울 강북구 우이천 산책로에 설치된 조형물이 점점 물에 잠기다가 결국 늘어난 빗물과 함께 떠내려가는 장면이 담겼다.

폭우에 인명 피해도 발생해

인명 피해도 발생했다. 경기 포천에서는 13일 오전 7시쯤 영북면 도로에서 자동차가 빗길에 미끄러지면서 신호등을 들이받아 조수석에 있던 70대 여성이 숨지고 운전자가 다쳤다. 인천에서는 이날 오전 7시 20분쯤 중구 운서동 도로에서 차량이 빗길에 미끄러지며 호수에 빠져 40대 운전자가 숨졌다.

수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 고양시에서 차량들이 물에 잠긴 도로를 달리고 있다. 연합뉴스

경기 김포에서는 낮 12시 14분쯤 고촌읍 대보천에서 차량이 떠내려가 뒷좌석에 있던 30대 남성이 숨진 채 발견됐다. 서울 124세대 202명, 인천 169세대 224명, 경기 199세대 286명이 일시 대피했다. 도로 침수 66건, 사면 붕괴 1건, 역사 침수 1건, 수목 전도 1건, 주택 침수 5건 등 공공 및 사유 시설 피해 신고도 74건 접수됐다.





14일에도 중부지방은 대체로 흐리고 매우 강하고 많은 비가 내릴 예정이다. 기상청은 이날 아침까지 수도권은 시간당 30~70㎜의 비가 쏟아질 것이라고 내다봤다. 오전에도 수도권, 강원 내륙, 강원 북부 산지, 충남 북부에 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리겠다. 오후부터는 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 수도권 50~150㎜, 강원 내륙·산지 30~80㎜, 충남 북부, 충북 중·북부 20~60㎜, 강원 북부 동해안 10~40㎜, 대전·세종·충남·충북 남부 5~40㎜, 강원 중·남부 동해안 5~20㎜다.





