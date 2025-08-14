신세계까사 굳닷컴, '굳나잇 베개' 출시…"PB 수면 상품 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

침실영역 제품까지 영역 확장

오는 24일까지 44% 할인

신세계까사가 온라인 쇼핑 플랫폼 '굳닷컴'의 기획형 자체 브랜드(PB) 시리즈 'made by GUUD'의 침실 영역 상품 강화를 위해 기능성 수면 용품 '굳나잇 베개'를 출시했다고 14일 밝혔다.

'made by GUUD'은 신세계까사가 우수 협력사와 공동 기획해 제작하는 굳닷컴 전용 상품군으로, 플랫폼 고유의 큐레이션 경쟁력을 제품 기획으로 구체화한 라인이다. 거실·주방·침실 가구는 물론 아티스트 협업 제품까지 포함해 감도와 실용성을 갖춘 실속형 제품을 선보이고 있다.

신세계까사의 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘굳닷컴’이 온라인 전용 PB 상품 ‘굳나잇 베개’를 출시하며 PB 시리즈 ‘made by GUUD’ 침실 라인업 강화에 나선다. 신세계까사

AD

신세계까사는 최근 수면 시장의 가파른 성장세와 숙면을 위한 소비가 일상화되는 흐름에 맞춰 가구와 매트리스 중심이던 'made by GUUD'의 침실 카테고리를 침구·수면용품까지 넓히며 카테고리 전문성을 강화한다는 전략이다.

그 첫 사례로 선보이는 '굳나잇 베개'는 군더더기 없는 디자인에 위생성과 기능성을 결합해 실용적이고 쾌적한 수면 환경을 중시하는 소비자의 니즈를 반영했다. 고밀도 '오픈셀' 구조를 적용해 열과 습기를 빠르게 배출하며 머리와 목의 압력을 균일하게 분산시켜 편안한 사용감을 제공한다. 복원력도 뛰어나 오래 사용해도 형태가 유지된다. 베개 상단에는 TPE(열가소성 탄성중합체) 단일 재질로 제작해 먼지 발생이 적고, 하단부와 분리해 따로 물 세척을 할 수 있어 위생 관리도 간편하다.

한편 신세계까사는 굳나잇 베개 출시를 기념해 오는 24일까지 프로모션을 진행한다. 행사 기간 정가 대비 약 44% 할인 혜택을 제공하며 구매 고객 전원에 베개 커버 1장을 추가 제공한다.





AD

신세계까사 관계자는 "'made by GUUD'은 단순한 PB 상품을 넘어 굳닷컴의 큐레이션 역량을 제품 기획 및 라이프스타일 제안으로 연결하는 전략적 시리즈"라며 "숙면을 위한 고객들의 니즈를 면밀히 분석해 개발한 굳나잇 베개를 시작으로 향후 일상에서 체감할 수 있는 완성도 높은 PB 상품군을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>