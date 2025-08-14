전북소방본부, 18일부터 '119상담톡' 시범 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오톡 기반 비대면 구급상담 서비스

전북소방본부가 오는 18일부터 내달 14일까지 카카오톡 기반 비대면 구급상담 서비스 '전북 119상담톡'을 시범 운영한다.

전북119상담톡 이용방법. 전북소방본부 제공

14일 전북소방본부에 따르면 '전북 119상담톡'은 청각·언어장애인 등 사회취약계층의 119 구급서비스 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

이번 상담서비스는 카카오톡 기반에서 채널명 '전북 119상담톡'을 검색해 친구등록 후 채팅을 통해 병·의원안내, 응급처치 방법 상담, 구급차 출동 요청까지 가능한 서비스다. 기존 음성기반 신고가 어려운 청각·언어장애인 약 2만3,000여명이 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

소방본부는 시범운영 기간 동안 도내 장애인복지관, 장애인단체, 행정복지센터 등을 직접 방문해 서비스 홍보와 가입 안내를 진행하며, 현장에서 이용자 의견을 적극 수렴해 이를 바탕으로 기능을 보완하고, 향후 전 도민을 대상으로 확대 시행할 계획이다.





이오숙 전북소방본부장은 "119서비스는 누구에게나 동등하게 제공돼야 한다"며 "카카오톡 상담을 통해 사회취약계층이 응급상황에서 더 신속하고 안전하게 도움을 받을 수 있도록 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

