LG생활건강 '더후', 브랜드 최초 탈모케어 샴푸 출시

두피 노화와 탈모 증상 함께 케어

LG생활건강의 궁중 피부과학 럭셔리 화장품 브랜드 더후에서 두피 노화와 탈모 증상을 함께 케어하는 '더후 후스파 스칼프 안티에이징 앤 헤어 리프팅 샴푸'를 새롭게 선보였다고 14일 밝혔다.

더후 후스파는 전통 궁중에서 전래된 두피와 모발 관리 지혜를 현대 피부 과학에 접목한 럭셔리 헤어케어 라인이다. 주요 제품으로 후스파 에센스 샴푸·린스 등이 있으며, 더후 브랜드에서 탈모 증상 완화 기능성 샴푸를 출시한 건 이번이 처음이다.

더후 후스파 스칼프 안티에이징 앤 헤어 리프팅 샴푸는 총 4단계에 걸친 두피 및 모발 케어 솔루션으로 두피 건강을 근본적으로 개선하고 풍성한 볼륨감을 선사하는 신제품이다. 먼저 두피 건강에 도움을 주는 비오틴, 폴리페놀, 두피탄력증진 특허 성분을 함유해 사용 4주 만에 머리 피부의 ▲탄력 ▲두피(헤어라인) 치밀도 ▲보습이 개선되는 안티에이징 효과를 볼 수 있다. 또한 같은 사용 기간 동안 모발 탈락은 63.3% 감소해 탈모 증상이 완화되는 것도 확인했다.

후스파 스칼프 안티에이징 앤 헤어 리프팅 샴푸는 스타일링에도 자신감을 북돋아 준다. 헤어(뿌리)볼륨증진 특허 성분을 함유해 사용 8시간이 지나도 뿌리 볼륨을 유지해준다. 특히 높은 습도와 강한 바람, 모자 착용 시에도 볼륨이 지속된다. 또한 모발 단백질 결합 특허 성분과 피부 단백질 결합 특허 성분을 첨가해 사용 4주 후 모발 인장 강도(잡아당기는 행위에 버티는 힘)는 14.3% 개선됐다.





더후 브랜드 관계자는 "아시아 대표 안티에이징 스킨케어 브랜드 더후의 노하우를 그대로 접목한 후스파 스칼프 안티에이징 앤 헤어 리프팅 샴푸는 탈모와 두피 노화로 고민하는 고객들에게 그간 누리지 못하던 차별적인 고객가치를 제공할 것"이라며 "더후는 앞으로 두피케어 영역에서도 K-뷰티의 혁신을 선도하겠다"고 강조했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

