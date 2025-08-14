시흥 배곧한울공원에서 치킨을 시키면 '드론'이 배송한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



시흥시, 10월까지 드론 배송 실증 나서

드론배송센터 통해 4개 배달점으로 배송

이달부터 경기도 시흥시에서는 공원 이용객들이 배달 음식을 드론으로 배송받는 체험을 할 수 있게 된다.

시흥시가 이달부터 10월까지 배곧한울공원 일대에서 두 달간 실시하는 상업용 드론 배송 실증사업의 거점인 '시흥드론배송센터' 전경. 시흥시 제공

시흥시는 이달부터 10월까지 배곧지구 내 배곧한울공원 일대에서 드론을 활용한 배송 실증사업에 나선다고 14일 밝혔다. 이번 사업은 국토교통부의 '2025 드론 실증도시 구축사업' 공모 선정에 따라 국비 5억원을 확보해 추진하는 드론 배송 상용화 사업이다.

이 사업에는 대표사업자인 시흥시를 비롯해 한국무인이동체연구조합(KRAUV), ㈜유맥에어, 한국교통안전공단이 참여한다. 각 기관은 드론 기체 운영, 관제, 안전관리, 기술 검증 등 전 과정에서 역할을 분담해 실증을 진행한다.

실증사업 동안 공원을 찾는 시민들은 드론으로 배달되는 음식을 직접 받아보는 체험을 할 수 있다.

드론배달은 교통안전공단의 시흥드론교육센터 내에 조성된 '드론배송센터'를 중심으로 운영된다. 드론배송센터에서는 배곧한울공원 내 ▲해수풀장 ▲헬렌 켈러의 미로 ▲갯벌체험장 ▲놀이터 등 4곳의 '배달점'에서 주문한 음식물을 받게 된다. 시는 드론배송센터 외에 추가로 이동 배송센터도 갖출 계획이다.

배송에는 총 4대의 드론이 투입된다. 배달되는 품목은 치킨, 피자, 중식 등 외식류와 공원 이용객 편의에 초점을 맞춘 응급키트, 선크림 등 생필품 등이다.

서비스는 홍보물에 인쇄된 QR코드를 스캔해 네이버 스마트스토어에 접속한 뒤, 원하는 메뉴와 배송점을 선택해 지정된 드론배송 수취망에서 받으면 된다. 단 우천·강풍 등 기상악화 시에는 이용이 제한될 수 있다.

시는 실증을 통해 총 160회 이상의 드론 비행을 실시해 다수 기체의 동시 운용 기술과 데이터를 확보하고, 안전한 비행경로를 검증할 계획이다. 특히 기체 비행 안정성, 경로 최적화, 관제 효율성 등 상용화 핵심 데이터를 축적해 향후 도심지역 드론배송 제도 정비와 산업 확산에 기여한다는 전략이다.





임병택 시흥시장은 "드론배송 실증을 성공적으로 수행해 시흥시가 미래 교통·물류 거점 도시로 도약하는 발판을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

