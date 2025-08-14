상명대 한소원, 석사 3학기만에 SCIE급 국제학술지 5편 게재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스마트 건축 환경 연구로 에너지 절감 실증…교수도 어려운 '연간 5편' 기록

상명대 스페이스디자인전공 한소원 학생/상명대

상명대학교 디자인대학 스페이스디자인전공 학·석사연계과정에 재학 중인 한소원(석사 3학기) 학생이 올해만 SCIE급 국제저명학술지에 제1저자 논문 5편을 게재하는 성과를 거뒀다.

특히 오는 10월 출간 예정인 Journal of Building Engineering(피인용지수 7.4)에 게재가 확정돼 학계의 주목을 받고 있다.

14일 상명대에 따르면 한 학생의 연구 분야는 건물 에너지 저감과 스마트 조명·채광 시스템 개발이다.

대표 논문인 '위치 인식 기술을 활용한 실내 조명 선반 균일성 향상 효과'에서는 사용자의 위치 정보를 기반으로 광선반 반사판 각도를 자동 조정해 조명 에너지 사용량을 최대 92.7% 절감하고 균일도를 최대 24%까지 개선하는 기술을 제안했다.

이밖에도 ▲투명 태양광 패널과 광선반 결합으로 기존 대비 35.7% 에너지 절감(Energy) ▲투명 태양전지(TPV) 투과율 조절로 실내 조도 불균형 개선(Solar Energy) ▲태양 추적형 PV 루버 개발로 건물 에너지 절감(Buildings) ▲내부형 광선반의 천장 높이별 성능 분석(Building Simulation) 등 다섯 편 모두 실증 데이터를 바탕으로 한 연구이다.

한소원 학생은 "3년에 걸친 연구와 심사 과정을 거치며 학문적으로 성장할 수 있었다"며 "스마트 건축 환경 해법을 제시하는 연구를 이어가겠다"고 말했다.





지도교수 이행우 교수는 "연간 5편의 SCIE급 논문 게재는 교수에게도 어려운 기록"이라며 "짧은 기간에 국제적 연구 수준을 달성한 점이 놀랍다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

