경기교육청, 단원고 4·16기억교실 탐방의 달 캠페인 이벤트

경기도교육청4·16생명안전교육원이 '단원고 4·16기억교실 탐방의 달' 캠페인 이벤트를 진행한다.

4·16생명안전교육원은 이달 18일부터 다음 달 28일까지 4·16세월호참사의 의미를 되새기고 참사의 희생자를 기억하며 공감하는 시민의식 제고를 위해 단원고등학교 4·16기억교실 탐방행사 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트 참여 방법은 단원고 4·16기억교실을 탐방하고 개인 계정에 '#단원고4·16기억교실', '#잊지않고기억하겠습니다'를 게시한 후, 게시물 링크를 네이버폼에 업로드하면 된다.

경기도교육청4·16생명안전교육원이 ‘단원고 4·16기억교실 탐방의 달’ 캠페인 이벤트를 진행한다. 이벤트 안내 포스터

또 단원고 4·16기억교실에 있는 '기억합니다(체험 콘텐츠)'를 이용하고 인증 사진을 찍어 네이버폼에 업로드하면 된다.

이벤트 참가를 위해서는 4·16생명안전교육원 공식 인스타그램(https://www.instagram.com/goe_416/)을 구독해야 한다.

4·16생명안전교육원은 이벤트에 참가한 261명(세월호 참사로 희생된 단원고 희생자 숫자를 의미)에게 소정의 편의점 상품권을 제공한다.





전명선 도교육청4·16생명안전교육원장은 "이번 이벤트를 통해 세월호 참사의 의미를 되새기고 단원고 4·16기억교실이 여러분 곁에 가까이 있다는 것을 알려주고 싶다"며 "앞으로도 단원고 4·16기억교실 관련 홍보를 더욱 활성화하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

