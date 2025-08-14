한성숙 장관, 中企 찾아 디지털 전환 정책 의견 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 서울 금천구 아이디모드 방문

스마트제조 전문기업 지정제도 의견 청취

한성숙 중소벤처기업부 장관이 현장을 찾아 중소기업의 디지털 전환 상황을 점검하고 관련 정책에 관한 의견을 수렴했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울 종로구 광화문빌딩에서 열린 '벤처생태계 활성화를 위한 정책현장투어'에서 인사말을 하고 있다. 중기부

14일 중기부는 한 장관이 중소기업 분야 정책 현장투어 세 번째 행선지로 서울 금천구에 있는 아이디모드를 찾아 현장의 디지털 전환 성과를 직접 확인했다고 밝혔다. 이어 신설 예정인 스마트제조 전문기업 지정제도 관련 전문가, 스마트공장 도입기업 및 스마트제조 공급기업 등 정책 이해관계자들의 의견을 청취했다.

중소기업 분야 정책 현장투어는 한 장관이 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 위해 릴레이 방식으로 진행하는 현장 행보다. 지난 1일 중소기업 기술탈취 근절 방안 간담회를 개최했고 6일엔 수출기업 현장을 방문했다. 중기부는 앞으로도 중소기업 분야에서 시급히 처리돼야 할 분야 중심으로 추가 개최할 예정이다.

이날 방문한 아이디모드는 사물인터넷(IoT) 기반 설비 모니터링, 공정 분석 및 생산이력 관리 시스템을 구축해 설비 가동률을 높이고 불량률은 절반 이상 낮추는 등 디지털 기술을 통한 생산성과 품질 개선을 입증하고 있다. 앞으로 신상품 기획, 불량 검출, 생산 계획 수립에 인공지능(AI) 기술을 도입해 생산성을 더 높일 계획이다.

특히 중국 등 저가 공세로 경쟁력이 약화한 의류·원단 제조 업종이 디지털 전환을 통해 생산성 향상과 품질 고도화에 성공하며 경쟁력을 회복하고 있는 점이 주목된다. 디지털 기반의 공정 혁신을 통해 전통 제조업의 미래 가능성을 보여준 사례라는 평가다.

현장에서 열린 간담회에서는 스마트제조 전문기업 지정제도에 대한 설명과 함께 전문가와 스마트제조 공급기업, 스마트공장 도입기업이 제도의 실효성 제고를 위한 제안사항을 자유롭게 공유했다.

스마트제조 전문기업 지정제도는 스마트공장 등 중소기업의 디지털 전환을 기술적으로 뒷받침할 역량이 있는 공급기업을 발굴·지정하고, 글로벌 수준의 전문기업으로 성장할 수 있도록 체계적으로 지원하기 위해 신설 예정인 제도다. 지정된 전문기업에는 R&D, 정책자금, 금융, 판로 등 단계별 맞춤형 지원이 연계된다. 향후 스마트제조산업 육성법 제정을 통해 제도적 기반도 더욱 강화할 예정이다.

간담회에 참석한 기업들은 ▲제조 AI 기술 공급기업의 글로벌 경쟁력 확보 ▲중소제조업 데이터 수집 및 AI 기술 적용 확대 ▲제조현장 경험을 갖춘 AI 전문인력 양성 ▲중소 제조현장에서 도입한 디지털 전환 설비·시스템의 지속적인 운영·활용 지원 ▲인공지능을 활용한 중소기업 산업재해 예방 대책 등을 건의했다. 이에 중기부는 이러한 건의 사항을 향후 정책에 적극적으로 반영해 디지털·인공지능 전환 지원과 공급기업 육성 방안을 구체화해 나가기로 약속했다.





한 장관은 "오늘 아이디모드 방문으로 중소 제조기업에서 업종이나 기업의 규모에 관계없이 디지털 전환 성과가 실질적으로 일어나고 있으며, 인공지능 기술 도입을 통해 생산성을 더 높일 수 있다는 것을 확인했다"며 "이러한 전환이 중소 제조업 전반으로 확산하기 위해서는 현장을 가장 잘 이해하고 기술을 실행할 수 있는 스마트제조 공급기업의 역할이 매우 중요하다"고 강조했다. 이어 "중기부는 스마트제조 공급기업 육성과 산업 생태계 조성을 위해 제도적·법률적 지원 체계를 구축하고, 이를 통해 중소제조업의 디지털 및 인공지능 전환을 가속화 하겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

