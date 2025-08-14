[클릭 e종목]"교촌에프앤비, 3분기 이익 증가 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진투자증권은 14일 교촌에프앤비의 올해 3분기 실적이 좋아질 것으로 내다봤다.

교촌에프앤비는 올해 2분기에 매출액 1261억원, 영업이익 93억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 10.7% 증가했고 영업이익은 흑자 전환했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "소비자 수요 회복 및 가맹지역본부 직영 전환 효과 등이 반영되면서 국내 프랜차이즈 매출이 전년 동기 대비 13.5% 증가했다"고 설명했다. 이어 "지난해 가맹지역본부 직영 전환 지급 수수료 기저효과 및 골프행사 종료로 비용이 감소했다"며 "수익성이 좋아졌다"고 덧붙였다.





이어 "정부의 민생회복 소비쿠폰 지급 등 하반기 성수기 영향으로 판매량이 증가할 것"이라며 "3분기에 매출액 1326억원, 영업이익 104억원을 달성할 것"이라고 분석했다. 그는 "지난해 같은 기간보다 각각 3.9%, 35.8% 증가하며 실적 성장 흐름이 이어질 것"이라고 강조했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

