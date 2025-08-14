[클릭 e종목]"JYP엔터, 역대 최대 분기 실적…목표주가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유안타증권은 14일 JYP엔터테인먼트(JYP Ent.)의 목표주가를 직전 9만원에서 10만원으로 올려잡았다.

JYP엔터는 올해 2분기 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 매출은 전년 동기 대비 125.5% 상승한 2158억원, 영업이익은 466.4% 증가한 529억원을 기록했다.

이환욱 유안타증권 연구원은 "주력 아티스트 IP 활동성 증가에 따른 외형 및 수익성 개선세가 뚜렷하게 나타났다"면서 "아티스트 재계약 및 공연·콘텐츠 제작비 상승 불가피했으나, 외형 성장에 따른 레버리지 효과 입증했고, 자회사(블루개러지) 운영 효율 작업 안정화된 영향으로 추가적인 수익성 제고에도 성공했다"고 설명했다.

이 연구원은 JYP엔터의 투자 매력도가 상승하는 구간에 진입했다고 분석했다.

그는 "하반기 주력 걸그룹 IP '트와이스'의 글로벌 투어 활동이 본격화되는데, 높아진 글로벌 인지도를 고려해 볼 때 2026년도 추가공연에 대한 실적 기대치를 상향 조정할 수 있다고 판단한다"고 말했다.





이어 "주력 보이그룹 IP '스키즈'의 글로벌 신규 앨범도 하반기 2장 발매될 예정으로, '케데헌' 낙수효과가 이어질 것이라 기대한다"면서 "해외 파트너사를 통한 IP 라이선싱 사업 및 MD상품(캐릭터 등)군 확대 기조 지속 강화될 예정으로 긍정적인 추가 실적 기여가 예상된다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

