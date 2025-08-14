대구경찰, 광복절 폭주족 ‘전면 차단’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



CCTV·비노출 차량 투입,

주동자·참여자 전원 형사입건

대구경찰청과 대구시자치경찰 위원회가 광복절 전야인 14일 밤, 시 전역에서 폭주족에 대한 대규모 특별단속에 나선다.

대구경찰청 전경. 권병건 기자

이번 작전에는 교통경찰, 사이드카, 암행순찰팀, 교통 범죄수사팀, 기동순찰대 등 총 160여 명과 순찰차 71대가 투입된다.

경찰은 이번 단속을 앞두고 지난 4일부터 14일까지 11일간을 '사전 집중단속 기간'으로 정하고, 이륜차 신호위반, 중앙선 침범, 무면허 운전, 번호판 가림 등 주요 위반행위에 대해 검문·단속을 강화해왔다.

특별단속 당일에는 폭주족 주요 출몰지 15곳에 경력을 사전 배치해 집결 자체를 차단한다. 모임 장소를 수시로 옮기는 특성을 고려해 기동 배치 전략도 병행하며, 현장에서는 사복 경찰관이 탑승한 비노출 차량이 폭주행위를 영상으로 기록한다. 확보된 영상은 주동자는 물론 단순 참여자까지 신원을 특정해 사후 형사입건까지 이어질 예정이다.

이번 작전의 핵심은 '거리의 눈'으로 불리는 방범용 CCTV 활용이다. 경찰은 CCTV 관제센터에 전담 경찰관을 배치해 집결 장소와 이동 경로를 실시간 파악하고, 법규 위반 장면을 촬영해 증거로 확보한다. 확보된 자료는 가담자 특정과 사후 수사에 적극적으로 활용된다.

대구 경찰은 앞서 3·1절과 어린이날에도 동일한 방식으로 특별단속을 벌여, 현장에서 76명을 검거하고 영상 분석을 통해 총 33명을 공동위험 행위로 형사입건한 바 있다.





이승협 대구경찰청장은 "폭주행위는 시민의 안전과 평온한 일상을 위협하는 심각한 범죄"라며 "연중 단속을 강화하고, 끝까지 추적해 엄중 처벌함으로써 폭주 문화를 반드시 근절하겠다"고 강조했다.





