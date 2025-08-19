본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장'

구은모기자

입력2025.08.19 06:58

시계아이콘02분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

김태완 한국식품연구원 책임연구원 인터뷰
스코틀랜드서 韓 최초 증류주 박사 학위 취득
식품연구원·산림청, '전통 증류주 현대화' 프로젝트 주도
한반도 참나무로 오크통 만들어…K-숙성주 성장 발판 마련

"한국 참나무로 만든 오크통에 숙성시킨 위스키와 소주는 어떤 맛일지 궁금하지 않으신가요?"


김태완 한국식품연구원 식품융합연구본부 책임연구원은 아시아경제와 인터뷰에서 우리 참나무 목통에서 숙성시킨 숙성주의 품질이 외국의 숙성주와 견주어도 전혀 뒤지지 않는다고 힘주어 말했다. 그는 "숙성은 많은 것들에 가치를 부여한다"며 "K-오크통은 우리 주류 산업에 다양성이라는 가치를 부여하는 것은 물론 사회·경제적으로도 여러 파급 효과를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.


[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장' 김태완 한국식품연구원 식품융합연구본부 책임연구원
AD
韓 증류주 박사 1호…"술은 다양한 학문에 영감"

김 연구원은 '대한민국 1호 증류주 박사'로 꼽히는 인물이다. 대학에서 화학공학을 전공한 그는 일찍이 주류에 관심이 많았는데, 그에게 술은 단순히 마시고 즐기는 유흥의 대상을 넘어 인류의 여러 학문에 영향을 미친 중요한 매개체였다. 그는 "술의 증류기가 석유공학으로 넘어가 석유를 분별 증류하는 시스템으로 개발이 됐고, 세균학의 아버지로 불리는 루이 파스퇴르의 연구도 와인의 효모 발효에 뿌리를 두고 있다"며 "술에 대해 더욱 전문적인 공부가 하고 싶어 유학을 결심했다"고 말했다.


이후 위스키의 본산인 스코틀랜드의 헤리엇-와트 대학교(Heriot-Watt University)에서 증류학으로 석·박사 학위를 취득한 김 연구원이 귀국해 처음으로 입사한 곳은 두산주류(現 롯데칠성음료)였다. 그곳에서 김 연구원이 처음 개발을 담당한 것이 바로 '처음처럼'이었다. 그는 "원료를 비롯해 모든 것을 새롭게 바꿔 연구부터 제품화까지 공력을 다한 제품인 만큼 재미도 있었고, 자식 같은 마음이 있다"며 "여전히 소주는 처음처럼만 마신다"고 애정을 드러냈다.


이후에도 증류식 소주 '대장부'와 맥주 '클라우드'의 설계 등을 담당했던 그가 현재의 한국식품연구원으로 자리를 옮긴 건 2012년이었다. 당시 한국식품연구원은 증류주 연구를 전문적으로 진행할 인력을 구하고 있었는데, 김 연구원이 적임자로 평가받았기 때문이다. 그는 "당시 국내에는 증류주를 전문적으로 공부한 사람이 없었고, 기업에서도 단순 공정 연구 등을 담당하는 인력이 대부분이었기 때문에 저한테까지 기회가 온 것 같다"며 "우리 주류 산업에 부족했던 부분을 채워가는 연구를 할 수 있을 것이라고 판단해 이직하게 됐다"고 설명했다.


[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장' 한국식품연구원에서 연구 중인 위스키 샘플.
숙성의 시대…한국 참나무로 K-오크통 가능성 확인

식품산업에서 숙성은 트렌드를 넘어 뚜렷한 기조로 자리 잡고 있다. 특히 제품의 다양화와 고급화를 추구한다면 숙성은 선택이 아닌 필수 요건이 되고 있다. 술도 예외가 아니다. 같은 술이라도 숙성을 거친 제품은 비숙성 제품보다 훨씬 높은 시장가치를 인정받는다.


한국식품연구원 전통식품연구단도 2018년부터 '전통 증류주 현대화' 프로젝트를 진행했다. 김 연구원이 주도한 해당 연구과제는 균주와 증류기 그리고 숙성재의 국산화와 고도화를 통해 우리 술을 다양화·고급화하는 것을 목표로 한다.


이 가운데 세 번째 주제인 숙성재 연구는 우리 산림자원의 활용에 대한 고민과 더해져 산림청과 함께 진행됐다. 세계 4대 산림 강국인 한국의 자생 참나무를 활용한 목통 개발이다. 김 연구원은 "한국전쟁 등을 거치며 황폐해진 산림을 단기간에 성공적으로 녹지화한 만큼 정부도 경제적 가치를 창출할 수 있는 방향으로 산림정책의 전환이 필요하다고 여기고 있었다"면서 "한국식 목통개발이 가능하다면 한국 주류 발전은 물론, 다양한 부가가치를 창출할 수 있다는 판단했다"고 설명했다.



[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장' 국산 굴참나무로 만든 오크통.

이후 김 연구원은 주류 숙성에 적합한 산림자원 발굴과 적합성 연구에 집중했고, 대상이 된 수목이 바로 참나무(Oak)다. '오크통'이라고 불리는 참나무 목통은 위스키와 와인 등 서구권 주류 숙성에 흔히 사용되며, 생산도 프랑스·미국 등을 중심으로 이뤄진다. 김 연구원은 "활엽수인 참나무는 한 가지 수종을 지칭하는 것이 아니고, 참나무과에 속하는 약 500종의 수종을 통칭하는 것"이라며 "제조 적합성과 나무에서 얻어지는 리그닌·헤미셀룰로스 등 술의 향미에 관여하는 성분 때문에 침엽수종과 비교해 주류 숙성용 목통 생산에 적합하다"고 설명했다.


그러면서 "한반도에도 약 50종의 자생 참나무가 분포하고 있다"며 "이들을 대상으로 다양한 성분 비교와 상업화를 염두에 둔 분포면적 등을 종합적으로 고려했을 때 떡갈나무·갈참나무·굴참나무·졸참나무·상수리나무·신갈나무 등 6종이 오크통 생산에 적합하다고 판단했다"고 설명했다. 이후 연구원은 한국산 오크통 샘플을 스코틀랜드로 보내 현지에서 개월별로 2년간 위스키 숙성 실험을 진행하기도 했다.


김 연구원은 해외 오크통과 비교해 손색이 없는 수준이었다고 자부심을 드러냈다. 그는 "신갈나무는 6종의 참나무 중 '오크락톤(Oak lactone)'이 가장 풍부하게 검출되는 수종이어서 단맛이 많이 느껴지는 목통으로 만들어진다"고 설명했다.


실제로 시음한 신갈나무 목통 숙성 위스키는 스카치 위스키보다는 미국 버번 위스키를 연상시키는 맛이다. 오크락톤은 참나무에 존재하는 휘발성 방향 화합물로, 코코넛·바닐라 등의 향을 내는 시스오크락톤(cis-Oak lactone)과 스파이시한 특성을 내는 트란스오크락톤(trans-Oak lactone)으로 구분된다. 이 중 신갈나무는 6종의 참나무 중 두 종류의 오크락톤 모두 가장 풍부하게 검출됐다.


[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장' 김태완 한국식품연구원 식품융합연구본부 책임연구원이 국산 오크통에서 숙성 중인 위스키의 품질을 체크하고 있다.
K-오크통으로 사회·경제적 효익 두 마리 모두 잡아야

한국의 수종을 활용한 오크통의 생산 적합성이 입증된 만큼 앞으로 이를 활용한 산업화가 이뤄질 전망이다. 김 연구원은 "우선 국산 목통을 활용한 위스키와 소주 제품이 많이 출시돼 시장이 형성되는 게 중요할 것"이라며 "오크통은 수요보다 공급이 적은 고가의 제품인 만큼 한국 오크통의 존재와 품질이 알려진다면 해외 시장을 중심으로 높은 수익성을 낳는 사업으로 성장할 수 있을 것"이라고 기대감을 드러냈다.


지금 뜨는 뉴스

AD

경제적 가치와 더불어 사회적 가치에 대해서도 강조했다. 그는 "천연자원이 부족한 한국에서 산림은 중요한 순환 생태 자원으로, 산림 자원을 정책적으로 잘 계획해 운영한다면 경제수림 육종 정책을 통한 산촌 경제 활성화는 물론 산업화 목적 수목의 수령 관리를 통한 탄소중립에 크게 기여할 수 있을 것"이라며 "한국의 산림자원과 주류산업이 만나 사회·경제적 효익이 활성화되길 바라본다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1207:52
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1107:44
    '꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'③
    '꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'③

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조, 이

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기