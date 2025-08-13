롯데건설 상반기 영업이익 409억…부채비율 200% 아래로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데건설이 올해 상반기 400억원대 영업이익을 기록하고 부채비율을 200% 이하로 낮췄다.

롯데건설은 연결 기준 올해 상반기 영업이익이 409억원으로 지난해 같은 기간보다 63.2% 줄었다고 13일 공시했다. 매출은 3조7485억 원으로 6.3% 감소했다.

반면 당기순이익은 292억원으로 1년 전보다 약 50% 늘었다. 회사 측은 재무구조 개선과 경영 효율화 전략이 효과를 거둔 결과로 분석했다.

상반기 부채비율은 197.8%로, 전년 동기 대비 약 7%포인트 낮아졌다. 차입금 의존도도 27.3%로 20%대를 유지했다.

도시정비사업 신규 수주는 상반기에만 2조9521억원을 기록해, 지난해 연간 실적(1조9571억원)을 반기 만에 넘어섰다.





롯데건설 관계자는 "재무구조 안정화와 사업 역량 강화를 지속적으로 추진 중이며 이에 따른 실적 개선 효과가 가시화하는 것으로 보인다"면서 "올해에는 수익성이 소폭 개선되는 수준이지만 내년부터는 원가율이 점진적으로 개선되며 본격적인 수익성 회복이 이뤄질 것으로 기대된다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

