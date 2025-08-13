김동연, 학교급식 식재료 구매 갈등에 "친환경 급식 후퇴는 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 자신이 도지사로 재임하는 동안 친환경 급식의 후퇴는 없다고 못 박았다. 이는 최근 학교급식 식재료 구매 방식을 둘러싸고 경기도교육청과 시민사회단체 간 갈등이 불거진 데 대해 자신의 단호한 입장을 밝힌 것이다.

김동연 지사는 13일 용인시 처인구 백암면 친환경 부추 재배 농가를 방문해 현장의 목소리를 들었다.

김 지사는 이 자리에서 생산자, 학교급식 학부모 모니터단, 영양교사들과 부추 수확 및 포장 작업을 함께 하며, 친환경 농산물의 생산 과정과 품질을 직접 확인했다.

김 지사는 "경기도형 친환경 먹거리 체계는 단순한 행정이 아니라 다음 세대에게 남겨야 할 신뢰이자 책임"이라는 지난 6일 공동대책위와의 면담에서 밝힌 자신의 입장을 반복했다.

이어 "(경기도)교육청의 방침이 보류됐지만, 완전히 철회된 것은 아니기에 우리 아이들의 건강과 미래를 지키기 위해 끝까지 함께하겠다"며 "제가 있는 한 경기도 친환경 급식의 후퇴는 없다"고 강조했다.

부추 재배 농장주인 박기현 씨는 "경기도로부터 농민 기본소득 월 15만원과 '경기도 농어업 333 프로젝트'에 선정돼 전문가 컨설팅을 받고 있다"면서 "이런 경기도의 지원이 친환경농업을 지속하는 데 큰 힘이 되고 있다"고 감사함을 표했다.

김동연 경기도지사가 13일 용인의 부추 재배 농장을 찾아 친환경 급식자재 관련 간담회를 가진 뒤 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

AD

'농어업 333 프로젝트'는 3년 내 농어업 소득 30% 증대를 목표로 농어업인 310명에게 맞춤 지원을 제공하는 민선 8기 핵심 농업정책 중 하나다.

지난해 9차례의 오디션을 통해 21개 시군 농어민 310명을 선발했다. 경기도는 이들에게 2026년까지 90억원을 투입해 경영분석, 1대1 맞춤형 컨설팅, 교육 및 소득 증대 기반 지원 등을 제공한다.

앞서 김 지사는 학교 급식 식재료 구매 방식을 수의계약에서 경쟁입찰로 전환하고 수의계약 횟수를 제한하겠다는 도교육청과 이에 반대하는 시민사회단체 사이의 갈등을 중재했다.





AD

김 지사는 지난 6일 임태희 교육감에게 학교급식 식재료 구매방식 개선 조치의 보류를 요청한 데 이어, 7일에는 경기도교육청 앞에서 열린 규탄대회에 함께하며 공동대책위 지지 의사를 밝혔다. 이어 공동대책위와 집무실에서 면담을 갖고 문제 해결을 위해 노력하겠다고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>