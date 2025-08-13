광주보훈청, 광복 80주년 맞이 보훈 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주지방보훈청이 13일 광복 80주년을 맞아 독립유공자와 그 유족을 예우하고 모든 세대가 함께하는 다양한 보훈행사를 추진한다. 광주지방보훈청 제공

광주지방보훈청은 광복 80주년을 맞아 독립유공자와 그 유족을 예우하고 모든 세대가 함께하는 다양한 보훈 행사를 추진한다고 13일 밝혔다.

첫 번째로 광주서부교육지원청 중학생 의장단과 함께하는 '감사의 마음 Dream'은 아크릴 무드등을 직접 제작해 독립유공자 후손들에게 전달할 예정이다.

두 번째, '독립유공자 묘소 사이버 참배'는 광주정부청사 어린이집 원아들이 사이버로 독립유공자 묘소에 묵념을 하고 태극기 바람개비 만들기 체험을 통해 아이들이 자연스럽게 독립운동과 애국심의 가치를 배울 수 있는 계기를 제공할 계획이다.

아울러 생존 독립유공자 배우자를 직접 찾아 감사의 인사와 위문을 실시하고, 고려인마을과 함께 봉오동 전투 재현행사를 개최해 역사적 현장을 생생하게 체험하고 공유하는 시간을 가질 계획이다.





광주지방보훈청 관계자는 "광복절을 맞아 세대와 국적을 넘어 모두가 독립운동의 숭고한 뜻을 함께 기릴 수 있도록 준비했다"며 "이번 행사가 미래세대에게 역사의식을 심어주는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

