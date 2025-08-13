평택시, '치매가족돌봄 안심휴가제' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

돌봄시설 이용료 지원…年 10일까지 이용 가능

경기도 평택시 치매안심센터는 치매 환자 가족의 돌봄 부담 완화를 위한 '치매 가족 돌봄 안심 휴가제'를 운영한다.

이 사업은 치매 환자 가족이 돌봄 부담에서 벗어나 휴식을 취할 수 있도록 ▲종일방문요양 ▲단기보호시설 ▲도립노인전문병원 이용료를 지원하는 것이다.

종일방문요양 및 단기보호시설은 하루 최대 2만원, 도립노인전문병원은 하루 최대 3만원까지 이용료를 지원한다. 연간 최대 10일까지 이용할 수 있다.

지원 대상은 경기도에 거주하면서 평택시 송탄·평택치매안심센터에 등록된 치매 환자 또는 가족이다. 서비스 이용희망자는 치매안심센터를 방문해 신청하면 된다.





자세한 내용은 평택시 송탄치매안심센터나 평택치매안심센터로 문의하면 된다. 기타 치매에 대한 정보 및 돌봄 상담이 필요한 경우 치매상담콜센터로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

