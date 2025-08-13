부산 기장군, 폴리텍대학과 손잡고 중장년 재취업 사다리 놓는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'승강기 기술 교육’ 전문 인력 양성



8월 29일까지 참여자 모집

기장군(군수 정종복)이 한국폴리텍대학 동부산캠퍼스(학장 이창열)와 손잡고 중장년층 승강기 전문 인력 양성에 나선다.

군은 '기장군 일자리창출 지원사업'의 하나로 '중장년 승강기 기술과 안전교육' 과정을 개설하고 29일까지 교육생 20명을 모집한다.

교육은 9월 8일부터 19일까지 2주간 폴리텍 동부산캠퍼스에서 진행된다. 부산 거주 미취업 중장년이면 누구나 신청 가능하며, 기장군민은 우선 선발된다.

이번 과정은 이론(40시간)과 실기(20시간)를 병행하는 현장 중심 교육에 자격증 대비, 취업 알선까지 포함한 '원스톱' 지원이 특징이다. 수료 후에는 승강기기능사 실기시험 대비 교육이 별도로 제공된다.

군은 한국승강기안전공단 등 유관기관과 협력해 공동주택·제조시설 등 수요처를 발굴하고 동행 면접과 사후관리로 교육이 채용까지 이어지도록 지원할 방침이다.





정종복 군수는 "국책 교육기관과의 협력을 통해 중장년층 재취업 기회를 넓히겠다"며 "지역 산업과 연계한 실효성 있는 일자리를 지속 발굴하겠다"고 말했다.

중장년 승강기 시술과 안전교육 과정 안내문.

