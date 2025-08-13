광주도시공사, 취약계층 아동 '수상레저 체험' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주도시공사는 13일 여름방학을 맞은 취약계층 아동 10명을 대상으로 '수상레저 체험' 사회공헌활동을 펼쳤다. 광주도시공사 제공

광주도시공사(사장 김승남)는 13일 여름방학을 맞은 취약계층 아동들을 위한 '수상레저 체험' 사회공헌활동을 펼쳤다.

이날 행사는 평소 문화체험 기회가 부족한 지역아동센터 아동 10여명을 대상으로 진행됐다. 참가 아동들은 무더위를 잊고 시원한 물살을 가르며 바나나보트, 디스코보트 등 다양한 수상레저 기구를 즐겼다.

처음엔 물을 무서워하던 아이들도 전문 강사의 안전교육과 공사 직원들의 격려 속에서 자신감을 얻어 활기차게 활동에 참여했다. 이번 체험은 단순한 놀이를 넘어 아이들에게 새로운 도전의 즐거움을 알려주고, 또래와 함께 어울리며 소통과 유대감을 형성하는 기회가 됐다.





김승남 사장은 "지역의 미래인 아이들이 마음껏 즐기고 꿈을 키울 수 있는 기회를 제공하는 것은 공공기관들의 중요한 사회적 책무다"며 "이번 활동이 아이들에게 잊지 못할 여름날의 추억이 되기를 바라고, 앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 지역 아동·청소년들의 건강한 성장을 지원하는 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

