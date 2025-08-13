주광덕 시장 "집중호우 대비 전 부서 협력…산사태·범람 선제 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 집중호우 대비 비상 2단계 돌입

경기 남양주시(시장 주광덕)는 13일 시청 재난안전상황실에서 호우 피해 관련 재난안전대책회의를 열고, 집중호우 대비 비상대응체제에 돌입했다.

주광덕 남양주시장이 13일 시청 재난안전상황실에서 호우 피해 관련 재난안전대책회의를 열고 있다. 남양주시 제공

시는 집중호우에 따른 산사태, 하천 범람, 도로 침수 등 다양한 재난 상황에 신속히 대응하기 위해 비상근무체계를 강화하고 있다.

주광덕 시장은 "산사태 우려 지역에 남양주가 자주 거론되고 있는 만큼, 각 읍면동은 관할 내 위험지역에 대한 현장 예찰 활동을 강화해야 한다"며 "집중호우로 인한 인명 및 재산 피해를 최소화할 수 있도록 모든 부서가 긴밀히 협력해 철저히 대비해달라"고 강조했다.

이날 시 전역에는 오전 6시 30분 호우주의보가, 오전 11시 40분에는 호우경보가 각각 발효됐다. 시는 같은 날 오전 6시 30분 비상 1단계를 발령한 데 이어 오전 11시 40분 호우경보 격상에 따라 비상 2단계를 즉시 발령했다.

오후 2시 기준 누적 강수량은 평균 98.6㎜로 집계됐으며, 별내면은 186㎜로 가장 많은 비가 내렸다.

이와 함께 오후 1시에는 산사태 경보가 발령됐고, 같은 시각 진접읍 부평리 일원에서는 하천 범람 우려로 인해 주민 대피 명령이 내려졌다.

기상청은 오는 14일 새벽까지 경기 북부 지역에 150㎜ 이상의 강한 비가 집중될 것으로 예보한 상태다.

특히 시는 지난달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우로 인한 피해 사례를 바탕으로 동일 지역에서의 2차 피해를 방지하기 위해 산사태 우려 지역, 침수 가능 지역 등 인명피해가 우려되는 곳을 중심으로 예찰 활동을 강화할 방침이다.

아울러 시는 남양주소방서와 공조 체계를 더욱 견고히 해 침수피해 현장에 신속히 대응해나갈 계획이다.

앞서 시는 집중호우에 선제적으로 대응하고자 지난달 남양주소방서와 공동 대응체계를 구축, 분당 4,500L 이상의 물을 퍼낼 수 있는 대형 양수기 적재가 가능한 이동 차량을 지원하고 있다.





주광덕 시장은 하천 범람 등 침수피해가 발생한 지역에 즉시 양수기를 배치해 실질적인 피해 저감이 이뤄질 수 있도록 적극 활용할 것을 당부했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

