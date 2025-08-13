양평군, 폐현수막 재활용 '유리병 전용마대' 제작·보급 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐기물 감량·자원순환·예산절감 동시효과 '일석삼조'

경기 양평군(군수 전진선)은 생활폐기물 감량과 자원순환 활성화를 위해 폐현수막을 재활용한 '유리병 전용마대' 제작·보급 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

폐현수막 재활용 마대 작업장. 양평군 제공

이번 사업은 그동안 관내 행사나 홍보 활동 후 버려지는 폐현수막은 수거 후 대부분 위탁처리업체를 통하여 폐기물 소각 처리돼 환경오염의 원인이 됐다. 이를 활용해 튼튼하고 내구성이 좋은 유리병 전용마대로 제작함으로써 쓰레기 발생량을 줄이고, 유리병 분리배출 효율성을 높일 계획이다.

이번에 제작되는 유리병 전용마대는 폐현수막을 재단·봉제해 재활용한 것으로 기존 마대보다 내구성이 뛰어나고 세척이 가능해 장기간 재사용이 가능하다. 또한 유리병을 비닐봉지에 담아 배출할 경우 수거 과정에서 파손으로 인한 안전사고가 발생하였으나 이를 예방하고 운반편의성을 높일 예정이다. 아울러 연간 폐현수막 소각 처리에 사용되는 1800만원의 예산 절감 효과 또한 볼 수 있다고 밝혔다.

군은 지난 11일 서울 강서구에 소재한 폐현수막 재활용 전문업체인 (사)녹색발전소와 업무협약(MOU)을 체결하여 관내 발생하는 현수막 전량을 수거하여 유리병 전용마대 20ℓ와 40ℓ 2종으로 총 1만1000장을 제작하고 관내 공동주택, 거점배출장소, 마을회관 등에 우선 보급하여 향후 주민 반응과 수거 효율성을 분석해 2026년도에 보급 대상을 확대할 방침이다.





전진선 양평군수는 "이번 사업은 버려지던 폐현수막에 새 생명을 불어넣어 자원순환, 예산 절감, 안전한 청소행정을 동시에 달성할 수 있는 일석삼조의 모범 사례가 될 것으로 기대한다"며 "운영 결과를 토대로 사업확대 여부를 검토하고, 다양한 재활용 방안을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

