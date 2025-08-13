화학경제연구원, '친환경' 석유화학 기술 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부·기업·연구기관 모인다…내달 세미나 열어

바이오연료·재활용·친환경 소재 최신 흐름 공유

화학경제연구원이 탄소중립과 순환 경제 전환 방안을 모색하는 정책·기술 세미나를 서울에서 개최한다. 화학경제연구원은 국내외 화학산업 분석과 컨설팅을 수행하는 민간 전문 연구기관이다.

화학경제연구원은 다음 달 5일 서울 여의도 전경련회관에서 '제4회 미래 순환형 화학산업 정책 및 기술세미나'를 연다고 13일 밝혔다. 이번 세미나는 탄소중립 사회 전환과 순환 경제 활성화를 위한 정책·기술 동향을 다루며, 산업통상자원부·국토교통부·LG화학·SK케미칼·CJ제일제당 등 정부·업계 전문가들이 연사로 나선다.

세미나는 ▲바이오매스 시장 구조 개선 및 정책 방향 ▲지속 가능 항공연료(SAF) 정책 ▲바이오연료 선박 활용 ▲차세대 바이오 오일(HVO)과 바이오연료 산업 ▲재활용·업사이클 기술 ▲생분해성 바이오 플라스틱(PHA) 개발 현황 등을 주제로 진행된다.





참가 신청은 다음 달 3일까지 화학경제연구원 홈페이지를 통해 가능하다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

