8월 15일 안동역에 쏠린 눈…10년 전 '다큐 3일' 약속에 누리꾼도 '들썩'

오는 15일 광복절을 앞두고, 10여년 전 방송에서 나눴던 약속이 다시금 회자하고 있다. 2015년 8월 15일 당시 경북 안동시 안동역 앞에서 관광객과 방송국 관계자와 관광객은 10년 후인 "2025년 8월 15일 안동역 앞에서 다시 만나자"라며 약속했다. 방송용 멘트이자 자칫 가벼운 약속일 수 있으나, 여러 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이 약속이 10년이라는 세월을 뛰어넘고 마침내 이뤄지길 기대하고 있다.

KBS가 10년 전인 2015년 8월 15일 경북 안동시 안동역 앞에서 맺어진 약속으로 '다큐멘터리 3일' 특별편을 방영하기로 했다. 사진은 KBS가 다큐멘터리 3일 인스타그램에 업로드한 관련 게시물. KBS 인스타그램

약속의 시작은 2015년 8월 15일 이른 아침 경북 안동시 안동역 앞에서였다. 당시 안동 여행을 마치고 기차를 타러 가는 20대 여성 둘에게 KBS 2TV '다큐멘터리 3일' 프로듀서(PD)가 잠시 인터뷰를 요청했다. 당시 프로그램 주제가 안동역을 오가는 이들에 대한 것이었기 때문이다. PD는 안동을 떠나는 이들에게 "아쉬워요? 이번 여행을 나중에 돌아보면, 어떤 여행일 것 같아요?"라고 물었다. 한 여성은 "(옆의) 친구한테 아직 말은 안 했는데, 돌아다니면서 생각한 게 나중에 한 10년 후쯤 똑같은 코스로 똑같이 돌면 괜찮을 거 같다고 생각하고 있어요. 추억이 많이 남을 거 같아요"라고 답했다.

그 말을 들은 친구는 "좋네, 가자! 날짜 완전 똑같이"라고 반응했고 PD에게도 "다큐 또 찍으세요. 똑같이"라고 말했다. 이 말에 PD는 "그때도 제가 이 일을 하고 있을까요?"라고 웃으며 답했다. 그러면서도 세 사람은 결국 새끼손가락을 걸고 10년 뒤 같은 장소, 같은 시각 다시 만나기로 했다. 이들이 약속한 날짜와 시각은 2025년 8월 15일 오전 7시 48분이다.

다큐멘터리 3일 특별 편성에 기업 후원까지

약속한 그 날이 다가오면서 이 장면은 각종 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 타고 빠르게 퍼져나갔다. 이 장면이 담긴 유튜브 영상에 주인공 여성이 3년 전 댓글을 달아 "그때 PD님, 지금도 카메라를 잡고 계시는가요? 25년 8월 15일, 안동역에서 뵈어요"라고 한 것까지 알려지며 사람들의 관심에 불을 붙였다.

KBS가 10년 전인 2015년 8월 15일 경북 안동시 안동역 앞에서 맺어진 약속으로 '다큐멘터리 3일' 특별편을 방영하기로 했다. KBS 유튜브

촬영 당시 PD는 이미 KBS를 퇴사했지만, 자신의 SNS를 통해 10년 전 약속을 지킬 예정임을 암시하고 있다. 당시 영상을 자신의 SNS에 공유하고 "그 여름, 열차가 떠난 뒤 아홉 번의 여름을 지나 열 번째 그날이 오고 있다"며 "저와 소녀들의 약속에 각자의 낭만을 담아, 뭉클하고 눈부신 마음을 전해주신 모든 분에게 감사드린다"고 남겼다.

빈말로 시작했던 작은 약속은 판이 점점 커지고 있다. 먼저 '다큐멘터리 3일'은 3년 전 종영했다. 그러나 해당 영상이 화제가 되자 KBS 측은 오는 22일 '특별판'을 방영한다고 밝혔다. KBS는 다큐멘터리 3일 SNS를 통해 "2015년 8월 15일의 약속 '2025년 8월 15일 여기서 만나요' 그래서 우리는 그곳으로 떠나기로 했습니다. 10년 전 그날의 이야기, 8월 22일 금요일 밤 '다큐멘터리3일' 특별판-어바웃 타임"이라고 올리며 방영 계획을 공식화했다.





약속의 시작은 2015년 8월 15일 이른 아침 경북 안동시 안동역 앞에서였다. KBS 인스타그램

방영 소식에 누리꾼의 반응도 뜨겁다. 다큐멘터리 3일 SNS에 관련 방영 소식이 전해지자 누리꾼은 댓글을 통해 "이걸 특별편성을 해주네. 진짜 낭만이다", "진정한 수신료의 가치는 때로 이런 낭만을 포기하지 않는 이들이 있기에 가능한 것", "이건 아무도 구경하러 가면 안 됨. 저 때처럼 정말 무심하게 인사하고 아침에 만나서 사는 이야기 하고 끝내야 진짜 낭만 완성이다" 등의 반응을 보였다. 여기에 기업의 후원도 이어지고 있다. 안동역을 운영하는 코레일을 비롯해 20대 여성이 매고 있던 가방 업체인 잔스포츠코리아, 다른 여성이 손에 들고 있는 과자 오레오 등 여러 업체에서 SNS에 댓글을 올리며 이 약속이 이뤄지면 적극적으로 지원하겠다고 나섰다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

