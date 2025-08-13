경기교육청, 13일 유보통합 담당자 '재정·전산분야 회의'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 13일 수원 남부청사에서 교육지원청 유보통합 담당자를 대상으로 '유보통합 재정·재산 분야 회의'를 개최했다.

이번 회의는 유보통합 정책 추진 과정을 안내하고 재정·재산 분야에 관한 이해를 돕기 위해 마련됐다.

도교육청은 앞서 지난달 1일 자로 교육지원청에 유보통합 전담 인력 배치를 완료했다.

도교육청은 이번 담당자 회의를 시작으로 재정·재산 분야에 대한 지방관리체계 일원화 준비에 본격 돌입한다.

경기도교육청이 13일 수원 남부청사에서 교육지원청 유보통합 담당자를 대상으로 '유보통합 재정·재산 분야 회의'를 개최했다. 경기도교육청 제공

AD

이날 회의는 ▲유보통합 정책 추진 경과 ▲보육 재정·재산 체계 이해 ▲교육지원청 이관 준비사항 안내 등 담당자의 업무 실행력을 높이는 내용으로 진행됐다.

도교육청은 자체 인력 자원을 활용한 재정 기획팀(TF) 운영으로 보육 재정 현황을 분석하고 있다.

또 수도권교육청(경기·서울·인천)과 교육부가 함께하는 재산 기획팀(TF) 운영을 통해 쟁점 사항을 연구하는 등 체계적이고 조직적인 이관 준비를 하고 있다.





AD

도교육청 관계자는 "현재 운영 중인 유보통합 재정·재산기획팀 진행 상황 공유 등 교육지원청 유보통합 담당자와 지속적으로 소통해 지방관리체계 이관 준비를 위한 업무 추진 효과를 더욱 높이겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>