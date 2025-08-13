정성호 법무장관 "흉악·이상동기 범죄 예방…국민 생명 보호 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정성호 법무부장관이 13일 취임 후 첫 일선기관장 회의에서 흉악·이상동기 범죄 예방에 역량을 집중해달라고 당부했다.

정성호 법무부 장관, 일선기관장 회의 참석. 법무부

정 장관은 이날 보호관찰소장, 소년원장 등 전국 97개 보호기관장이 참석한 회의에서 국민 생명과 안전 보호를 최우선 가치로 삼아 달라며 이같이 밝혔다.

정 장관은 청소년 범죄와 흉악·이상동기 범죄를 예방하는 데 보호기관 직원들의 역량을 집중해 국민이 안전한 나라를 만들어야 함을 강조했다.

또 정 장관은 스토킹, 아동학대, 가정폭력과 같이 사회적 약자를 대상으로 하는 범죄를 예방하고 피해자 보호에 힘쓰는 등 국민 인권의 가치를 존중하는 역할에도 충실할 것을 당부했다.





법무부는 "이번 보호기관장 회의를 바탕으로 다양한 범죄 특성에 맞는 재범 방지 대책을 검토하고 국민이 체감할 수 있는 실효적 범죄예방정책을 펼치겠다"고 했다.





곽민재 기자

