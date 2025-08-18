[과학을읽다]기후변화 대응의 두 축, 완화와 적응

AD

기후변화로 세계 곳곳에서 폭염, 홍수, 가뭄 등으로 큰 피해가 발생하고 있다. 기후변화로 인한 우리 삶 전반의 대비가 시급하다는 신호다. 이번 여름이 남은 생에서 가장 시원한 여름일 것이라는 슬프고도 무서운 전망에 대해 마냥 손 놓고 있어서는 안 된다는 의미다.

기후변화 대응 방안에는 '기후 완화(Mitigation)'와 '기후 적응(Adaptation)'이 있다. 기후 완화는 기후변화의 원인에 집중, 지구온난화가 더 심해지지 않도록 온실가스를 감축하자는 것이다. 화석연료 사용을 줄이고, 태양광이나 풍력 등 재생에너지 비중을 늘리며, 전기를 덜 쓰도록 생산공정을 개선하는 것 등이 이에 해당한다.

유엔 기후변화협약에 참여해 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 대외에 천명하고 정책적 감축을 추진하는 전 지구 단위의 활동도 '완화'의 일환이다.

한국은 2050년까지 탄소 배출과 흡수량이 같은, 실질적 온실가스 순 배출량이 '0'인 '넷제로(Net-Zero)'를 달성하겠다고 밝혔다. 이를 위해 2030년까지 온실가스 총배출량은 2018년 7억2760만t 대비 40% 감축한 4억3656만t 수준에 도달해야 한다. 5년 정도 남았지만 목표달성은 어려워 보인다. 제철산업의 저탄소생산 전환, 석탄·가스 발전 전면 가동 중단과 100GW 이상 재생에너지 투자 확대 등 추진과제가 산적해 있지만, 정부와 산업계는 바라보는 방향이 서로 다른 것 같다.

기후 적응은 기후 완화와 달리 기후변화의 결과에 집중, 기후변화로 인한 피해를 줄이고 회복력을 높이자는 것이다. 기후변화는 이미 9부 능선을 넘은 것처럼 급격히 진행되고 있어 단기간에 속도를 늦추기 어렵고, 다년간 탄소감축 노력은 미래 후손들이 누릴 결과물이다.

반면, 기후 적응은 당장 피부에 와 닿는 활동이다. 기후예보의 정확성을 높이고, 위험경고 시스템을 보완하며, 침수·산사태 방지 공사, 온열·한랭 질환과 전염병 대비 의료체계 강화, 기후변화 취약계층인 노약자·저소득층을 위한 복지정책 확대 등은 정부가 추진해야 할 기후 적응 대책들이다.

기후변화 대응은 완화든 적응이든 어느 한쪽에 치중한 나머지 다른 한쪽을 등한시해서도 안 되고, 적당히 하는 척 꾸물거리다가 때를 놓쳐서도 큰일이다.

윤석열 정부 3년간, 기후변화 대응마저 퇴보했다는 평가 일색이다. 일부 환경단체는 NDC는 유지하면서도 실질적으로는 산업계의 부담을 줄여주는 정책 기조를 유지했고, 기후변화 대응을 위한 예산도 대폭 줄였다고 분석했다.

이를 만회하려는 듯 이재명 정부는 기후위기 대응과 에너지 정책을 전담하는 '기후에너지부'를 신설, "여러 부처에 흩어져 있는 기후·에너지 업무를 통합해 정책의 실행력과 효율성을 높이고, 기후위기 문제를 헌법 전문에 명시해 국가 운영의 기본 원칙으로 삼겠다"고 밝혔다. 이미 독일 연방경제기후보호부, 덴마크 기후에너지유틸리티부, 프랑스 생태전환부, 캐나다 환경기후변화부 등의 선례가 있다.





지난 12일 대통령 직속 국정기획위원회가 대국민 보고대회에서 국정과제 중 탄소중립 기후정책은 환경부, 에너지 정책은 산업부가 맡는 기존 두 갈래 체제 유지를 발표하면서 공약 실행은 아직 진척이 없다. 새 정부의 의지대로 '기후'라는 명칭이 들어간 첫 부처가 신설되고 기후 대응책의 성과가 가시화되길 기대한다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

