삼성생명, 상반기 순이익 1조3941억…전년비 1.9%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 당기 순이익 전년 동기 比 1.9%↑

건강보험 호조에 2분기 신계약CSM 16.8%↑

삼성생명 사옥 CI.

AD

삼성생명이 올해 상반기에 반기 기준으로 역대 최고 실적을 달성했다. 건강보험 판매호조로 보험계약마진(CSM)이 순증한 덕분이다.

삼성생명은 13일 기업설명회(IR)를 통해 올해 상반기 연결 기준 지배주주 당기순이익이 1조3941억원으로 전년 동기(1조3685억원) 대비 1.9% 증가했다고 밝혔다. 누적 계약서비스마진(CSM)은 8000억원 늘어난 13조7000억원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

보험서비스 손익은 CSM 순증에 따른 상각익 확대 효과로 8313억원을 달성했다. 투자손익은 순이자차와 배당금 수익 등 경상적 수익이 늘었으나, 연결 자회사 실적 부진의 영향으로 전년 동기 대비 8.4% 감소한 1조207억원을 기록했다.

2분기 신계약 CSM은 고수익 건강보험 판매 호조에 힘입어 전 분기 대비 16.8% 증가한 7686억원을 달성했다. 특히 건강보험 부문의 누적 CSM은 1조1410억원으로 전년 동기 대비 27.6% 증가했으며, 전체 신계약 CSM 비중도 1분기 74%에서 85%로 확대됐다.

영업 채널 측면에서는 전속 설계사 수가 4만840명으로 업계 최고 수준을 유지했다.





AD

삼성생명 관계자는 "GA(법인보험대리점) 채널 역시 전용상품 공급과 인프라 경쟁력을 강화하며, 전속과 비전속 채널 모두에서 균형 있는 성장을 이어가고 있다"고 설명했다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>