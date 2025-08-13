소마젠, 마이클 J. 폭스 재단으로부터 97억원 규모 GP2 프로젝트 추가 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 멀티오믹스 전문 분석기업 소마젠은 미국 마이클 J. 폭스 재단으로부터 글로벌 파킨슨병 환자 유전체 분석(GP2) 프로젝트 약 97억원을 추가 수주했다고 13일 밝혔다.

이번에 소마젠이 추가 수주한 금액은 전년도 총매출액의 약 22%에 해당하는 700만달러(한화 약 97억원)다. 해당 물량에 대한 전장 유전체 분석(WGS) 서비스는 2026년 8월1일까지 공급할 예정이다.

계약 상대방인 마이클 J. 폭스 재단은 파킨슨병 치료법을 찾기 위해 2000년에 설립된 미국의 비영리기관이다. 2023년 현재 파킨슨병 연구 프로젝트를 위해 약 20억달러(한화 약 2조7000억원)를 모금했다. 2022년에는 미국 정부보다 더 많은 자금을 파킨슨병 연구에 지원한 세계 최대 규모의 파킨슨병 연구 자금 제공기관이다.

소마젠은 2020년부터 마이클 J. 폭스 재단과 함께 미국 정부 주도로 전 세계 파킨슨병 환자 15만 명을 대상으로 연구 및 치료제 발굴을 목표로 하는 GP2(Global Parkinson's Genetics Program) 프로젝트에 참여했다. 전 세계 GP2 회원사들로부터 파킨슨병 환자 샘플을 확보해 유전체 염기서열 분석을 진행해 왔으며, 파킨슨병 발병 원인 규명과 치료제 발굴을 위한 유전체 분석 서비스를 제공하고 있다.

홍수 소마젠 대표는 "GP2 프로젝트에서 소마젠은 이미 지난해 3월 마이클 J. 폭스 재단과의 양해각서(MOU)를 통해 파킨슨병 환자 8만명에 대한 유전체 분석 물량을 확보했다"며 "이 중 이번 수주를 포함해 약 5만1300명분의 분석 계약을 체결하고 활발히 서비스를 제공 중"이라고 말했다.





이어 "이를 통해 파킨슨병 유전체 분석 분야 세계 1위 기업으로 도약함은 물론, 다양한 질병·질환 분야에서도 글로벌 유전체 분석 기업으로서의 입지를 확고히 다져 나가겠다"고 설명했다.





