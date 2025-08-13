본문 바로가기
큐빅, 시리즈 A 투자 유치… 글로벌 투자자들, 큐빅에 베팅

정진기자

입력2025.08.13 14:00

01분 49초 소요
데이터 생성부터 검증·거래·AI 에이전트 구현까지 통합형 데이터 생태계 고도화 예정

합성데이터 및 AI 보안 전문 스타트업 큐빅(CUBIG, 대표 배호·정민찬)이 최근 시리즈 A 투자를 유치했다고 밝혔다.


이번 라운드에는 영국의 투자사 Iona Star LP와 국내 벤처캐피탈 프렌드투자파트너스가 공동으로 참여했으며, 큐빅은 이를 통해 누적 투자금 90억 원 이상을 확보했다.


큐빅은 자체 개발한 비접근형 합성데이터 생성 기술을 기반으로, 민감정보에 직접 접근하지 않고도 AI 학습 및 분석에 필요한 고성능 데이터를 생성하는 기술을 보유하고 있다.


주요 제품인 X-PERT는 이러한 차등정보보호 기반 기술을 바탕으로, 실데이터 없이도 부족하거나 편향된 데이터를 보완해 AI 에이전트 생성·분석·판단·시뮬레이션까지 가능한 노코드 AI 시뮬레이션 플랫폼을 제공한다.


특히 텍스트·표·이미지·시계열 등 멀티모달 형식과 도메인리스 구조로 다양한 산업과 환경에 적용 가능하다는 점에서 기술적 확장성이 높다.


현재 큐빅은 교보생명, IBK기업은행, 강남구청 등 대기업 및 공공기관을 고객으로 확보했으며, 네이버클라우드 플랫폼 입점을 통해 SaaS 기반 확장을 준비 중이다.


향후에는 AWS 마켓플레이스 입점과 함께 영국 지사 설립, 현지 인력 채용 등을 통해 글로벌 진출을 본격화할 계획이다.


이번 투자금은 영국을 포함한 주요 거점 국가에 현지 법인을 설립하고, 글로벌 시장 공략을 위한 세일즈 및 마케팅 역량 강화, 이를 뒷받침할 핵심 인재 확보에 우선적으로 투입된다.


동시에 금융, 공공, 의료 등 산업별로 특화된 맞춤형 AI 에이전트 모델 개발을 가속화하며, 데이터의 검증·거래·결합·보호·AI 활용까지 연결하는 통합형 데이터 생태계 플랫폼으로의 확장을 본격 추진할 예정이다.


큐빅 배호 대표는 "이번 투자는 단순한 자금 유치가 아니라 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십 확보라는 점에서 의미가 크다"며, "기술력뿐 아니라 실제 고객 적용까지 입증된 팀이기에 세계 경제의 불확실성이 큰 시기에도 글로벌 투자자들이 한국 스타트업에 FDI 방식으로 직접 베팅한 것이라 생각한다. 큐빅은 이미 다수의 글로벌 투자자 및 고객사와 연속적으로 논의 중이며, 이번 시리즈 A를 시작으로 유럽ㆍ북미 시장을 중심으로 한 본격적인 확장과 세계적 데이터 인프라 기업으로의 도약을 실현하겠다"고 말했다.


이번 투자는 단순한 자금 수혈을 넘어 큐빅의 유럽 진출과 본격적인 글로벌 확장을 위한 전략적 파트너십의 일환으로 이뤄졌다는 데 의의가 있다. 투자사인 Iona Star LP는 유럽 내 다양한 은행권 협업과 데이터 기반 빅테크와의 PoC를 큐빅과 함께 주도할 계획이며, 이를 통해 유럽 시장 내 큐빅 기술의 확산을 적극 지원할 예정이다.


특히 유럽은 GDPR을 비롯한 세계 최고 수준의 개인정보 보호 규제를 적용 중인 시장으로, AI 도입에 있어 데이터 활용이 가장 큰 난제로 꼽힌다. 큐빅은 민감정보에 직접 접근하지 않고도 AI 학습과 분석이 가능한 차등정보보호 기반의 합성데이터 기술을 통해 이 문제를 정면으로 해결하고 있으며, 해당 기술은 유럽 내에서도 독보적인 기술력으로 평가받고 있다.


큐빅은 단순한 기술 데모 수준을 넘어 실제 고객사를 확보하고 실사용 사례를 통해 글로벌 시장에서 신뢰를 구축해왔다. 주력 플랫폼인 X-PERT는 유럽 내 AI 및 데이터 시장에서 핵심 인프라로 자리잡을 잠재력을 보유하고 있으며, 이에 따라 큐빅은 향후 글로벌 데이터 거버넌스 시장을 선도하는 핵심 플레이어로 성장할 수 있다는 기대를 모으고 있다.


한편 큐빅은 2023년 네이버 D2SF, 2024년 한국산업은행 투자 유치, 2025년에는 '글로벌 ICT 미래 유니콘 육성사업' '초격차 스타트업 1000+' 선정 등 기술력과 시장성을 동시에 인정받아왔다.


또한 최근에는 글로벌 시장조사기관 가트너(Gartner)의 'Emerging Tech: Hyper-Synthetic Data' 리포트에 차세대 핵심 벤더로 등재되며, 개인정보보호와 분석 기술을 통합한 플랫폼형 구조에서의 독보적 경쟁력을 입증했다.


배호 공동대표는 AI에서의 security와 privacy를 정립한 세계 최초의 논문을 발표한 연구자로, 현재 이화여자대학교 교수로도 활동하며 국내외 AI 기술 윤리와 데이터 보호의 방향성을 선도하고 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

