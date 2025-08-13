경기도-도의회 '여야정협치委' 2년여만에 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기도의회 간 민생현안 협의를 위한 소통·협치 기구인 '여야정협치위원회'가 2년여 만에 활동을 재개한다.

2023년 여야정협치위원회 출범 후 사실상 중단됐던 경기도와 도의회 간 협치 채널이 다시 가동됨에 따라 주요 도정이나 조례안·예산안 등의 신속한 처리와 도정 활성화에 긍정적 영향을 줄 전망이다.

김동연 경기도지사와 김진경 경기도의회 의장, 최종현 더불어민주당 대표, 백현종 국민의힘 대표는 13일 도담소(옛 경기도지사 공관)에서 '2025년 여야정협치위원회 협약식'을 열고 이런 내용을 담은 여야정 협치위원회 공동협약서에 서명했다.

김동연 지사는 인사말을 통해 "이번에 비가 많이 와서 가평, 포천에 많은 피해가 있었습니다만 피해 복구에 있어서 우리 도의회에서 여야가 한목소리, 함께 손잡아주시는 것을 보고 우리 도민과 경기도의 발전을 위해서는 당을 떠나서 함께할 수 있다는 좋은 본을 보였다고 생각한다"며 감사 인사를 전했다.

또 "앞에 놓인 꽃은 해바라기인데, 해바라기는 다 함께 태양을 향해서 한 방향으로 모습을 취하는 특징이 있다"며 "경기도와 대한민국의 발전을 위해, 새 정부의 성공을 위해 힘을 합쳐서 함께 가자는 뜻"이라고 설명했다.

이어 "오늘 여야정협치위원회를 다시 하게 돼서 정말 기쁘다"며 "이제 9월 본회의가 열리게 되면 내년도 예산안 심의, 행정감사 등 할 일이 산적해 있는데 좋은 결과를 낼 수 있는 기반을 만들게 돼서 대단히 기쁘다"고 덧붙였다.

김진경 경기도의회 의장은 "경기도는 1420만 도민이 살아가는 대한민국 지방정부로 그만큼 책임감도 많이 느끼고 있다"며 "우리가 함께 여야정협치위원회를 잘 이끌어간다면 더 나은 삶과 더 나은 내일을 위한 경기도가 될 수 있지 않나 생각한다"고 화답했다.

김동연 경기도지사가 13일 수원 도담소에서 김진경 경기도의회 의장 등 양당 대표와 여야정협치위원회 운영에 합의한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

한편 공동협약에 따라 여야정협치위원회는 기존 22인에서 경기도지사와 경제부지사, 협치수석, 기획조정실장, 균형발전기획실장이 경기도의회에서 의장과 양당 각 4인(대표의원, 총괄수석부대표, 정책위원장, 수석대변인) 등이 참여하게 된다.

여야정협치위원회는 앞으로 도정에 관한 전반적인 주요 사항, 주요 조례안·예산안, 사회적 주요 쟁점, 도의회 정책·전략사업 등을 협의해 처리하게 된다.

여야정협치위원회에서 협의한 사항은 예산 및 정책에 적극 반영하도록 노력하며 필요할 경우 산하에 분과위원회를 설치해 실행력을 높이도록 했다.

실무협의기구인 여야정 실무회의는 매월 첫 주 개최를 원칙으로 하고, 여야정협치위원회는 분기별 1회씩 연 4회 개최, 긴급 정책 현안 발생 시 수시 개최할 수 있도록 합의했다.

여야정협치위원회는 2022년 11월 여야정협의체라는 명칭으로 첫발을 내디딘 민선 8기 경기도의 대표 협치 기구다. 경기도와 경기도의회가 소통과 협치를 통해 민생에 기여하는 정책을 마련한다는 취지로 활동을 했다.

그러나 2023년 여야정협치위원회로 여야정협의체를 확대 개편한 뒤 여러 대내외적 여건 등으로 실질적인 협치 성과를 보여주지 못한 채 겉돌았다.

한편 이날 협약식에 이어 고영인 경제부지사와 박용진 협치수석, 양당 대표는 이날 오후 2시 여야정협치위원회 사무실 현판식을 가졌다.





여야정협치위원회 사무실은 경기도의회 12층에 마련됐다. 여야정 실무진 간에 상시적인 소통이 이뤄지도록 하자는 양 당 대표단의 뜻에 따른 것이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr