더피플라이프, 결혼정보 ‘바로연’과 9월 ‘미혼남녀 위한 솔로파티’ 개최

더피플라이프 제공

토탈 라이프케어 전문기업 '더피플라이프'가 결혼정보 전문기업 '바로연'과 협력해 오는 9월 미혼남녀를 위한 '솔로파티'를 개최한다. 이번 행사는 더피플라이프 회원들을 대상으로 소규모 인원을 선착순으로 모집하여 조용하고 프라이빗한 분위기에서 진행된다.

이번 이벤트는 참가자들은 자연스러운 만남을 경험할 수 있도록 기획됐으며, 바로연의 체계적인 매칭 시스템과 더피플라이프의 라이프케어 노하우가 결합된 특별한 회원 혜택 프로그램이다.

더피플라이프 차성곤 대표는 "현대 사회에서 미혼남녀들이 새로운 인연을 만들 기회가 제한적인 점을 고려해 이번 솔로파티를 준비했다"라며, "모든 참가자가 의미 있는 만남을 갖고 긍정적인 추억을 만들 수 있도록 세심하게 준비할 것"이라고 밝혔다.





행사는 미팅뿐 아니라 다양한 교류 활동을 통해 편안한 분위기 속에서 진행되며, 더피플라이프는 앞으로도 고객의 삶 전반을 지원하는 토탈 라이프케어 서비스를 강화하고 회원 맞춤 혜택을 지속 확대할 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

