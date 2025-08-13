정부, 석달간 마약사범 3700명 단속, 마약 2700㎏ 압수

10∼11월 마약류 하반기 특별단속 추진
정부가 올해 4월부터 6월까지 범정부 합동 마약류 특별단속을 벌여 마약사범 3733명을 단속하고 마약류 2676.8㎏를 압수했다.
정부는 13일 오전 윤창렬 국무조정실장 주재로 마약류대책협의회를 열고 상반기 특별단속 성과와 하반기 추진방향 등을 논의했다. 이번 회의에는 국무조정실장을 비롯해 법무부, 대검찰청, 경찰청, 관세청, 해양경찰청, 식약처, 복지부 등 15개 관계부처 차관급 인사가 참석했다.
정부는 지난 4월부터 6월까지 범정부 합동 마약류 특별단속을 추진한 결과 마약사범 3733명을 단속하고 621명을 구속했으며, 마약류 2676.8㎏을 압수했다. 상반기 특별단속은 ▲해외 밀반입 차단 ▲국내 유통 억제 ▲의료용 마약류 오남용 차단 3개 주제를 중점으로 진행됐다.
정부는 오는 10월1일부터 11월30일까지 두 달간 하반기 특별단속을 벌인다. ▲현장 유통 차단 ▲유통경로 근절 ▲밀반입 차단 3개 주제를 중심으로 실시할 예정이다. 유통 차단을 위해 추석 명절과 축제 등 시기에 맞춰 투약 또는 일선 유통이 빈번하게 일어나는 장소를 중심으로 경찰·지자체·검찰·법무부가 합동 단속반을 구성해 유흥업소 등 현장 유통 차단에 나선다. 또 텔레그램 등 온라인과 의료기관 불법 처방 등 오프라인 유통경로를 집중 수사할 계획이다.
마약류대책협의회는 올해 마약류 관리 시행계획의 상반기 목표 과제 15개 중 14개를 완료했으며 70개 과제는 정상추진 중이라고 밝혔다. 주요 완료 과제로는 ▲온라인 마약 수사팀 신설(경찰) ▲휴대용 모바일 포렌식 장비와 첨단 증거분석 프로그램 도입(검찰) 등이 포함됐다. 하반기 추진 예정인 주요 과제는 ▲수중드론 등을 통한 선박 바닥 검색 확대 ▲마약류 오남용 정보 공동활용시스템 구축 ▲예방·재활 전문인력 양성 확대 등이다.
정부는 마약류가 민생범죄로 확산되는 것을 막기 위해 2025~2029년 제1차 마약류 관리 기본계획과 시행계획을 보강하기로 협의했다. 기본 계획에서는 유통 차단 관련 세부 전략을 별도로 신설해 마약류가 민생으로 유통되는 경로를 차단하는 것을 집중적으로 관리할 계획이다. 또 중독자들이 재범에 빠지지 않고 사회로 복귀해 일상을 누릴 수 있도록 내년부터는 시행 계획에 '예방·재활' 부분을 강화하며 시행 계획의 성과관리 체계도 강화하기로 했다.
윤창렬 국무조정실장은 "우리나라의 미래를 책임질 20~30대가 마약류 범죄에 노출되는 비율이 증가한다는 점이 매우 우려스럽다"며 "일반인까지 마약류가 확산되는 것을 막고, 마약과의 전쟁에서 승리하기 위해 범정부적 노력이 필요하다"고 했다.
곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
