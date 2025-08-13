2025 불교문화대전, 다음 달 9일 개막...'天上天下 You Are the Only One'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월9일~10일 동국대서 개최

강연, 명상음악회 진행

대한불교조계종 총무원 문화부는 오는 9월9일~10일 동국대학교에서 2025 불교문화대전 '天上天下 You Are the Only One'을 개최한다고 13일 밝혔다. 불교문화대전은 대한불교조계종이 주최하고, 동국대학교, 대한불교조계종 총무원 문화부가 공동 주관한다.

이번 행사는 선명상을 비롯한 불교문화콘텐츠를 매개로 청년들에게 '마음의 쉼'을 제공하는 프로그램으로 기획됐다. 행사 기간, 불교 인문학 강연(최태성 강사), 선명상 강연(주석스님), 불교문화 체험 부스 명상 음악회 등의 프로그램을 운영한다.

인문학 강연은 다음 달 9일 오전 10시 30분 동국대학교 남산홀에서 개막식 직후, '불교 역사를 통해 보는 삶의 지혜'를 주제로 최태성 강사가 무대에 오른다. 10일 오후 2시에는 명경문화재단 이사장 주석 스님이 '당신은 소중한 존재(You Are the Only One)'를 주제로 강연을 펼친다.

불교문화 체험 부스도 마련된다. 동국대학교 팔정도 주변 법학관 일대에서 선명상 체험, 지화 연꽃 만들기, 출가 상담, 사찰음식·템플스테이 홍보 등 다양한 체험형 불교문화콘텐츠를 선보인다. 점심시간을 이용해 음악회도 열린다. 팔정도 광장에서 국악·재즈·클래식·명상음악으로 구성된 명상음악회를 개최한다.





불교문화대전은 2020년 시작된 이래, 매년 10월을 문화의 달로 정하고, 한국불교역사문화기념관과 조계사를 중심으로 다양한 불교문화 행사를 개최하고 있다.





